Msc dà il via alle vendite per la mega ammiraglia World Europa













Sono aperte le vendite per Msc World Europa, nuova nave in costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia, che entrerà in servizio a dicembre 2022 e sarà la più innovativa ed ecologicamente avanzata della flotta. Prima ammiraglia della pioneristica Msc World Class, introdurrà sul mercato un concetto di nave completamente nuovo con design innovativo e tecnologie all’avanguardia finalizzate a ridefinire l’esperienza di bordo. Con 333 metri di lunghezza, 22 ponti e 40.000 m² di spazio pubblico, sarà la nave più lunga di Msc Crociere.

«A differenza di qualsiasi altra nave oggi in navigazione, Msc World Europa e l’intera World Class ridefiniscono l’esperienza di crociera: dalle inedite tecnologie di bordo agli spazi interni. In altre parole, l’inizio di una nuova era per la crocieristica – ha commentato l’executive chairman di Msc Cruise Pierfrancesco Vago – Quello che vogliamo offrire ai nostri ospiti è una vacanza che non sia soltanto unica e indimenticabile, ma anche sostenibile, perché l’innovazione è parte integrante del nostro programma per il futuro. Ecco perché Msc World Europa, la nostra prima nave alimentata a gnl e la più avanzata dal punto di vista ambientale, rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro percorso che ha come obiettivo un futuro a zero emissioni».

A dicembre 2022 la nave trascorrerà la sua stagione inaugurale nel Golfo Persico iniziando con una crociera di quattro notti da Doha in Qatar e proseguirà verso l’homeport della nave a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Seguiranno crociere di sette notti da Dubai ad Abu Dhabi, fino all’isola di Sir Bani Yas, e scali nel porto di Dammam, in Arabia Saudita, con la possibilità di vistare l’oasi di Al Ahsa, patrimonio Unesco, oltre a Doha, la capitale del Qatar, prima di tornare a Dubai con un pernottamento in città. Partendo da Dubai il 25 marzo 2023, Msc World Europa si dirigerà verso il Mediterraneo. Nell’estate del 2023, offrirà crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, così come a Malta, Barcellona e Marsiglia.

La nave è un nuovo prototipo e a bordo consente di avere quartieri completamente distinti, ognuno con il proprio stile e le proprie esperienze. Si può passare da una zona zen per soli adulti alla promenade con intrattenimento, negozi e bar, fino a un quartiere separato per le famiglie che ospita dieci nuove strutture per bambini. Tra le possibilità di svago, shopping nei numerosi negozi monomarca e relax offerto da sei piscine e 14 vasche idromassaggio. Un sundeck per famiglie offrirà ai più piccoli la possibilità di godersi una giornata in mare con mamma e papà, mentre un Aquapark con tecnologia di realtà virtuale integrata intratterrà adulti e piccini. Gli ospiti potranno poi assistere a spettacoli teatrali di produzione su larga scala.

La nave disporrà di 13 punti ristoro, inclusi sei ristoranti tematici. Due sono nuovi: lo Chef’s Garden Kitchen, che propone microverdure saporite, e La Pescaderia, con grigliate di pesce e posti a sedere all’aperto. Tornano anche il Butcher’s Cut e l’Asian-inspired Kaito Teppanyaki Grill and Sushi Bar, così come Hola! Tacos & Cantina, ispirato allo street food latino americano. Ci saranno anche tre ristoranti-buffet. Ripensati anche lounge e altri ambienti, come il pub Masters of the Sea, che sarà diviso su due ponti e, per la prima volta, produrrà birra artigianale a bordo. Tra le altre offerte rientrano l’Elixir – Mixology Bar con cocktail d’autore, una sala da tè in stile sud asiatico, un bar caffè-emporio con selezioni da tutto il mondo, un Gin Bar Project ispirato a una vera distilleria, un bar di succhi di frutta freschi, una gelateria.

Aumentano i tipi di cabine. In totale sono 19 le categorie tra cui scegliere e il 65% delle cabine ha il balcone. Ma ecco le novità: suite con balcone e cabine che si affacciano sul lungomare; suite Msc Yacht Club duplex con ampi balconi e vasca idromassaggio privata, nonché un’area soggiorno/sala da pranzo aperta; Aurea Suite con ampio balcone e vasca idromassaggio privata; cabine Infinite Ocean View con una finestra panoramica scorrevole che si trasforma in una balaustra di vetro quando è aperta.

Il design innovativo di Msc World Europa è basato su una nuova piattaforma che comprende una silhouette futuristica con la caratteristica prua a 90 gradi a forma di freccia. Inedita la forma a Y a poppa che si apre sull’Europa Promenade, lunga 104 metri, con vista sull’oceano ed è divisa in una parte aperta al cielo e un’altra metà coperta da uno schermo a led, che trasmetterà giochi di luci.

Una delle caratteristiche principali della promenade è la Spirale, elemento architettonico centrale sotto forma di uno scivolo a secco che si estende per 11 ponti, il più lungo in mare. Lo scivolo in acciaio inossidabile sarà un modo divertente per recarsi dalla cima alla promenade della nave.

Msc World Europa sarà la prima nave della flotta a essere alimentata a gnl e la più avanzata dal punto di vista ambientale. Il gas naturale liquefatto è destinato a svolgere un ruolo chiave nella transizione verso la decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale (riduce le emissioni di inquinanti atmosferici come gli ossidi di zolfo fino al 99% e gli ossidi di azoto fino all’85%) e nella mitigazione del cambiamento climatico, in quanto offre riduzioni di Co2 pari al 25% e sta aprendo la strada all’adozione di combustibili non fossili sostenibili come idrogeno e ammoniaca.

Inoltre, la nave sarà caratterizzata da sistemi di riduzione catalitica selettiva (scr), connettività elettrica da terra a nave, sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue, sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua e attrezzature ad alta efficienza energetica che aiutano a ridurre e ottimizzare l’uso del motore.