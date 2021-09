Msc Crociere, tutti gli agenti All Stars of the Sea 2021













Gran Gala per gli All Stars of the Sea 2021, la kermesse di Msc Crociere dedicata alle agenzie, che ha portato 600 agenti di viaggi su Msc Splendida per tre giorni pieni di eventi, corsi di formazione, attività di incentive, musica, cibo e, soprattutto, condivisione e contatto di nuovo in presenza.

Più che positivo il mood a bordo, spinto anche dalla notizia delle aperture dei corridoi turistici, e rinforzato dalle previsioni positive della compagnia di navigazione per i prossimi mesi. In questo anno così complicato, il trade ha continuato a generare il 90% delle vendite. «Sono cambiati i target di clientela e le abitudini di prenotazione, passando dall’advanced booking al last minute – spiega Leonardo Massa, managing director Msc Crociere – E le agenzie hanno saputo cavalcare l’onda e reagire alle mutazioni del mercato. La pandemia ha stravolto tutto, quello che manca è la certezza delle regole. Prima si prenotava con 6-7 mesi di anticipo, oggi i clienti aspettano l’ultimo momento, non per il prezzo ma per l’incertezza, e dovremo fare i conti con questa dinamica anche nel 2022. Su alcune cose non penso che torneremo indietro, come ad esempio la velocità digitale o di comunicazione».

Premiate quindi le agenzie di viaggi che meglio hanno saputo interpretare i segnali di domanda e offerta, con creatività e impegno, portando risultati non solo in termini economici e di numero passeggeri ma anche in termini di best practice e innovazione. Non sono mancati i riconoscimenti dedicati a gruppi e viaggi di lusso con il prodotto Yacht Club.

Nel dettaglio, ecco chi ha ricevuto l’All Stars of the Sea 2021 categoria per categoria.

Best Restart: Si Travel, Panama Viaggi, Sciamanin;

Best North Europe Producer: Dream & Travel, Joan Tour, Lecrociere.net;

Best Nuove Sfide: Zampino viaggi, Una vita viaggiando, Zuccalà Travel;

Best Nuovi Crocieristi: Viaggi più, Bluvacanze Barletta, Mister Holiday S. Pietro Vernotico;

Best Msc Yacht Club Producer: Erebus, Fanaro Travel, Fersina Viaggi;

Best Advanced Booking: Viaggiare con Averno, Cruisetopic;

Best Network: Gattinoni Mondo di Vacanze;

Best online agent: Crociere.com, Ticketcrociere, Crocierissime;

Best Group Producer: Ruffo Viaggi, Pachamama, P&R Eventi e Vacanze;

Best F.I.T Producer: Crociere gratis, Vivere e Viaggiare Taranto, Pianeta Mondo Bari;

Got Talent: Zuma Travel.

La serata e l’esperienza si sono concluse tra artisti, ballerini e funamboli protagonisti dello spettacolo “Nature” che, proprio come gli agenti di viaggi negli ultimi mesi, si sono impegnati con grandi performance e acrobazie per l’intrattenimento del pubblico e dei clienti, offrendo esperienze (di viaggio) uniche.