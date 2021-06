Msc Crociere torna in Tunisia nell’estate 2022













Sette anni dopo lo stop alle crociere in Tunisia nel 2015, Msc tornerà a far tappa nel Paese. Da aprile a ottobre 2022 la compagnia effettuerà 27 scali porto di Tunisi La Goulette, nell’ambito degli itinerari di Msc Opera.

Al via dunque il lavoro di Msc Crociere e del ministero del Turismo tunisino per promuovere la Tunisia come destinazione e le crociere come opzione migliore per esplorare le sue attrazioni turistiche.

«La Tunisia è un paese bello e ospitale che occupa un posto speciale nel cuore del Gruppo Msc, dalle merci ai traghetti e alle crociere – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive president di Msc Cruises – Non ho dubbi che avere La Goulette nel nostro itinerario nel Mediterraneo occidentale per Msc Opera la prossima estate sarà di nuovo una grande attrazione per molti dei nostri ospiti che desiderano visitare questo incredibile Paese. C’è così tanto da vedere e da godere come il sito Unesco a Cartagine, il villaggio di Sidi Bou Said e la Medina di Tunisi con centinaia di monumenti, palazzi, moschee e fontane».

Il ministro del turismo tunisino Habib Ammar ha aggiunto: «Siamo molto entusiasti della prospettiva del ritorno di Msc Crociere in Tunisia la prossima estate e gli ospiti di Msc Opera possono essere certi che scopriranno attrazioni spettacolari nel nostro meraviglioso Paese e riceveranno il più caloroso benvenuto».