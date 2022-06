Msc Crociere torna in Groenlandia













Lanciate per la prima volta nel 2019, tornano le crociere Msc in Groenlandia. Un tour estivo di 22 giorni nei mari del nord a bordo di Msc Poesia, in partenza il 10 luglio da Warnemunde, in Germania, alle porte di Berlino.

Itinerario tra soste e navigazione con tappe nel Regno Unito, Islanda e Isole Orcadi, in Scozia, a contorno di una magica traversata verso gli estremi dell’Oceano Atlantico. Una volta giunti in Groenlandia, tappa a Nuuk, la capitale più a nord del mondo raggiungibile solo via mare o via aereo. Porto peschereccio, si trova alla bocca del fiordo Godthåbsfjorden, sulla costa occidentale dell’isola, a circa 240 km a sud del Circolo polare artico e a circa 10 km dalle coste del Mare del Labrador, sulla costa sud-occidentale del Paese. Sulla città incombe la maestosa montagna Sermitsiaq, che può essere vista da ogni angolo della località. Poi sarà la volta del villaggio colorato di Ilulissat, capoluogo del comune di Avannaata: in questa zona si staccano immensi blocchi dal ghiacciaio di Icecap, largo 5 km e di spessore sconosciuto, il più grande ghiacciaio del mondo al di fuori dell’Antartide. La maggior parte degli iceberg sostano poi nel fiordo gelato, il Kangia, una delle mete più ambite del turismo groenlandese, patrimonio dell’umanità dal 2004.

A seguire, il passaggio nello stretto di Prins Christian Sund, caratterizzato da un gruppo di isolette a sud in cui si trova Capo Farvel, all’estremo meridionale della costa, tra Oceano Atlantico a est e Mare del Labrador a ovest. Luogo noto per imponenti ghiacciai, montagne, cascate, iceberg e fiordi.

Chiude l’esperienza groenlandese la città di Qaqorto, la più grande del sud della Groenlandia, con oltre 3.000 abitanti. Il suo nome significa “la bianca”, anche se d’estate qui sbocciano innumerevoli fiori selvatici colorati. Si trova a 450 km in linea d’aria da Nuuk (anche se il percorso via terra è molto maggiore); si può raggiungere con traghetti e voli giornalieri, ma anche con il trekking da alcune cittadine limitrofe. In questa città vengono prodotti i mantelli di pelle di foca. Qaqortoq, dato il clima relativamente tiepido, vanta l’unica fontana della Groenlandia, alla cui base vengono scritti i nomi dei cittadini vivi e morti in lettere d’ottone; ha un museo sulla storia e la cultura del luogo e un’enorme scultura di roccia, Stone and Man di Aka Høegh. Qaqortoq è soprattutto il punto di partenza di escursionisti che si dirigono verso vicine attrazioni turistiche: il lago Tasersuaq, il Cairn di Peter e Hvalsey, antico insediamento scandinavo di cui sono rimaste solo rovine: qui, secondo gli annali islandesi (dove è chiamata Flateyjarbók) nel XV secolo vi furono molti roghi di streghe.

L’itinerario completo della crociera di 22 giorni prevede: partenza da Warnemunde (Berlino, Germania), Tappe a Akureyri Isafjordur, (Islanda), passaggio per lo stretto di Prins Christian Sund, Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq Groenlandia; Reykjavik (Islanda); Kirkwall (Isole Orcadi) Copenhagen (Danimarca) Warnemunde (Berlino, Germania).