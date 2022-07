Msc Crociere top sponsor del Napoli Basket













Msc Crociere diventa top sponsor del Napoli Basket (club di A1) per la stagione sportiva 2022/23.

L’accordo, che prevede la presenza del logo di Msc Crociere sulla nuova maglia della squadra, è stato presentato a bordo di Seaview, a Napoli, con la partecipazione del managing director di Msc Crociere Leonardo Massa e i patron del Napoli Basket Alfredo Amoroso, Federico Grassi e Francesco Tavassi.

«La partnership siglata con il Napoli Basket rappresenta per Msc un tassello importante per la presenza della compagnia nel mondo dello sport ai massimi livelli – ha dichiarato Massa – Il Napoli Basket è un’importante realtà sportiva della città a livello nazionale e internazionale. La squadra ha in programma il raggiungimento di ambiziosi traguardi per gli anni a venire ed è questo uno dei valori che condividiamo: lavorare in team per raggiungere grandi obiettivi come ha fatto il Napoli Basket e come ha fatto Msc Crociere in questi anni».

«È davvero motivo di grande orgoglio da parte nostra che un’azienda così importante come Msc Crociere abbia voluto accompagnare il Napoli Basket in questa splendida nuova avventura. Questa è la riprova di quanto sia valido il nostro progetto, e dimostra i passi in avanti che abbiamo compiuto sopratutto nel campo delle sponsorizzazioni», ha detto Alfredo Amoroso, amministratore delegato della SS Napoli Basket.