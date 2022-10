Msc Crociere si espande negli Usa con cinque navi

Prosegue il piano di espansione negli States di Msc Crociere, con il record di navi basate negli Usa.

L’arrivo di Msc Magnifica la prossima primavera porterà la compagnia ad avere nel 2023 cinque navi negli Stati Uniti, ovvero quasi un quarto della flotta.

Le navi salperanno da Brooklyn, Miami e Port Canaveral, con il progetto di ampliare via via gli itinerari ai Caraibi, alle Bahamas, alle Bermuda, nel nord est del Paese e in Canada, come riporta Travel Weekly.

Inoltre, proseguono i lavori per il nuovo terminal in costruzione a Miami, che sarà completato entro la fine del 2023 e potrà ospitare tre navi in contemporanea.

A dicembre 2022 ci sarà il primo battesimo a New York di una nave della flotta, Msc Seascape. L’ammiraglia da 5.179 passeggeri si trasferirà poi a Port Miami per crociere di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali.

Msc Divina, che ora salpa da Miami, effettuerà anche crociere da tre a 11 notti alle Bahamas e in Centro e Sudamerica.

Msc Seashore, che ha debuttato nel 2021, ora parte da Miami ma sposterà a Port Canaveral, per un mix di crociere brevi alle Bahamas e crociere di sette notti ai Caraibi occidentali da novembre del 2023.

Da aprile 2023, Brooklyn sarà homeport di Msc Meraviglia per crociere dirette alle Bermuda, in Florida e alle Bahamas (la nave adesso parte invece da Port Canaveral).

Infine, Msc Magnifica dal prossimo maggio effettuerà mini crociere alle Bahamas e Key West da Miami.