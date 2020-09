Msc Crociere, promo flash fino al 18 settembre

È partita venerdì 11 settembre e scade il 18 settembre la promozione di Msc Crociere che permette di partire su una delle crociere a bordo dell’ammiraglia Msc Grandiosa al prezzo di 299 euro per persona. Si tratta di una Promo Flash, quindi è valida su tutte le partenze di settembre e ottobre.

L’itinerario parte da Genova ogni domenica e prevede tappe a Civitavecchia (lunedì), Napoli (martedì), Palermo (mercoledì), Malta (venerdì) e rientro a Genova la domenica successiva. Gli ospiti possono decidere di iniziare e terminare la propria crociera in uno dei porti italiani a scelta.

«Partire in crociera non è mai stato così conveniente, non soltanto per il prezzo – ha spiegato Leonardo Massa, managing director Italia di MscCrociere – Infatti, per garantire il distanziamento sociale, è stata ridotta la capienza massima della nave e, di conseguenza, l’esperienza della crociera a bordo è ancora più ricca perché ci sono più spazi a propria disposizione ed è più semplice accedere alle attività di bordo, dal teatro ai ristoranti tematici, dall’intrattenimento alle attività sportive, dalle piscine ai massaggi nel centro benessere balinese».

Le crociere Msc sono una formula di vacanza sicura grazie a un protocollo per la sicurezza e la salute molto articolato e dettagliato varato dalla compagnia, che tra le numerose misure prevede ad esempio il tampone per tutti coloro che salgono a bordo della nave, con l’obiettivo finale di far trascorrere a tutti gli ospiti una vacanza all’insegna del relax, del divertimento e senza preoccupazioni.

«Proprio in quest’ottica, oltre alle rigide procedure per l’accesso a bordo e al rafforzamento ulteriore della pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti, abbiamo anche inserito nel pacchetto crociera una polizza assicurativa che copre gli ospiti a 360° proteggendoli da qualsiasi eventualità legata al Covid – ha aggiunto – In questo modo possono iniziare a pregustarsi la vacanza senza nessuna preoccupazione sin dal momento della prenotazione. Inoltre la Promo Flash rientra nel programma Prenotazioni Flessibili, quindi è possibile cambiare la data della crociera senza alcun costo aggiuntivo fino a 15 giorni prima della partenza».

Il nuovo protocollo riguarda tutti gli aspetti per la tutela della sicurezza e della salute. Le nuove procedure di accesso limitano al minimo le possibilità di contagio a bordo, inoltre – nel caso remoto in cui ciò dovesse avvenire – il protocollo ha già stabilito, insieme alle autorità competenti, le procedure da attuare, dall’isolamento preventivo del caso sospetto e di eventuali suoi contatti stretti, fino alle procedure di sbarco e trasferimento a casa o, se necessario in una struttura ospedaliera a terra già individuata a seconda del porto in cui si trova la nave. Procedure che tutelano il sospetto contagiato e anche tutti coloro che sono bordo della nave.

«Una volta a bordo gli ospiti si sentono in un ambiente totalmente sicuro, estremamente più sicuro di quello della vita di tutti i giorni – ha spiegato – Ad esempio giocare una partita a calcetto con gli amici nel campo vicino a casa oppure giocare una partita di calcetto con altri crocieristi a bordo della nave, non è percepito allo stesso modo. In questo secondo caso si ha la consapevolezza che tutti quelli che stanno giocando si sono sottoposti a tampone e sono risultati negativi, pertanto c’è meno ansia da contagio. Ci si sente addirittura più sicuri che a terra».

Gli ospiti continuano a godersi tutto quelli che può offrire la vacanza, tra cui gli spettacoli a teatro, le attività per la famiglia, lo shopping nelle boutique di bordo, le attività sportive, i trattamenti nel centro benessere, nel pieno rispetto delle regole a tutela della salute e della sicurezza.

Durante le soste della nave, gli ospiti possono scendere a terra per godersi le bellezze locali utilizzando esclusivamente escursioni “protette” organizzate dalla compagnia. In tal modo Msc può assicurarsi che l’esperienza a terra rispetti gli stessi standard di quelli di bordo, riducendo al minimo eventuali rischi di contagio degli ospiti durante la permanenza a terra.