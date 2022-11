Msc Crociere, maxi recruiting per oltre 750 persone

Msc Crociere annuncia l’assunzione di oltre 750 persone in Italia nel corso dei prossimi mesi. Per cogliere l’opportunità è necessario partecipare al career day organizzato a Genova dalla Regione Liguria, in scena fino al 17 novembre nell’ambito del Salone Orientamenti 2022.

Nelle prossime settimane entreranno in servizio le due ultime navi della compagnia – Msc World Europa e Msc Seascape – facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave, la Msc Euribia.

Quella di Genova è la prima di numerose tappe – in Italia e all’estero – del programma internazionale di talent acquisition di Msc Crociere che prevede incontri di recruiting in 48 Paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale.

La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle.

Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. Per informazioni: www.careers.msccruises.com.