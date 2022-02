Msc Crociere lancia la winter con 21 navi













Un inverno con 21 navi operative e oltre 190 destinazioni in 85 Paesi diversi. Msc Crociere ha presentato i dettagli della winter 2022-2023, con crociere di diversa durata fino a 118 notti in tutto il mondo: dal Medio Oriente ai Caraibi, dal Mediterraneo al Nordeuropa fino al Sudamerica e al Sudafrica.

Alle 19 navi che compongono attualmente la fotta della compagnia, a fine 2022 si aggiungeranno le new entry Msc World Europa e Msc Seascape.

Msc Europa è la prima unità della compagnia alimentata a gnl e farà base a Doha durante la Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022 e in seguito offrirà crociere con scalo a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas (Emirati Arabi Uniti), Doha (Qatar) e Dammam (Arabia Saudita), iniziando con una minicrociera il 20 dicembre per poi effettuare crociere di 7 notti.

Msc Seascape, seconda unità della classe Seaside Evo, sarà invece posizionata ai Caraibi con due diversi itinerari di 7 notti da PortMiami (Usa) a partire dall’11 dicembre, arricchendo ulteriormente l’offerta nell’area caraibica.

«Emozioni. Questo è il regalo che vogliamo fare a tutti i passeggeri che decideranno di fare una vacanza a bordo delle nostre navi – ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Per la stagione invernale abbiamo pensato a un’offerta senza precedenti: crociere brevi e più lunghe in cinque continenti tutti da esplorare, con ben due World Cruise nel 2023 organizzate per consentire a tutti di poter partecipare a una vera e propria esperienza che rimarrà per tutta la vita. Il tutto all’insegna della sicurezza, grazie al nostro protocollo che dall’agosto 2020 ci ha permesso di ripartire e che è stato costantemente aggiornato, e dell’assoluta flessibilità garantita dalla nostra formula Sicuro & Sereno che permette di riprogrammare gratuitamente la propria crociera fino a pochi giorni prima della partenza. Insomma, con Msc Crociere un inverno di sicurezza, scoperta e relax».

Ecco una panoramica dell’inverno 2022-2023 di Msc, a partire dal Medio Oriente, dove la compagnia sarà presente con tre navi. Msc World Europa e Msc Opera da Dubai; Msc Splendida da Jeddah in Arabia Saudita, con scali a Yanbu e Al Wajh, sempre nel Regno, e poi ad Aqaba in Giordania per Petra e a Safaga in Egitto per Luxor.

Quattro navi saranno posizionate tra Caraibi e Antille: Msc Seascape inizierà la sua stagione inaugurale l’11 dicembre 2022 da PortMiami e offrirà itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali. Anche Msc Divina farà base a Miami per i suoi itinerari. Msc Meraviglia partirà dal nuovo homeport di Port Canaveral/Orlando (Stati Uniti). Msc Seaside sarà impiegata per crociere di 7 notti da Fort de France (Martinica), Pointe-a-Pitre (Guadalupa) e Philipsburg (St Maarten) con due diversi itinerari.

Nel Mediterraneo ci saranno le gemelle Msc Grandiosa e Msc Virtuosa per itinerari sul fronte occidentale; Msc Lirica offrirà crociere più lunghe per viaggi di 11 notti da Genova, Civitavecchia, Messina (Italia), Lindos/Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele), Heraklion/Crete (Grecia) o 10 notti da con tappe a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), Tangeri e Casablanca/Marrakech (Marocco), Ceuta, Malaga e Alicante/Costa Blanca (Spagna).

Torna il Nordeuropa d’inverno con Msc Preziosa e un itinerario che raggiunge cinque delle più popolari città europee.

Sudamerica con cinque navi che navigheranno in Brasile, Argentina e Uruguay: Msc Seashore e Msc Fantasia da Santos (Brasile); Msc Seaview per la prima volta a Rio de Janeiro da dicembre a marzo; Msc Armonia si concentrerà sul Brasile meridionale con homeport da Itajai/Santa Caterina; Msc Musica: avrà il suo homeport a Buenos Aires (Argentina).

Due navi opereranno in Sudafrica: Msc Sinfonia farà base a Città del Capo; Msc Orchestra a Durban.

Le World Cruise saranno due, effettuate da Msc Magnifica e Msc Poesia. Le due navi ospiteranno oltre 5.000 ospiti per un viaggio intorno al mondo e partiranno da Civitavecchia e Genova (Italia), rispettivamente il 4 e 5 gennaio.

Le vendite sono già aperte e a breve l’offerta invernale sarà completata con gli itinerari di Msc Preziosa, Msc Splendida e Msc Bellissima.

Gli ospiti che prenoteranno prima del 31 marzo 2022 potranno contare su una prenotazione flessibile, con la possibilità di riprogrammare gratuitamente la crociera fino a 15 giorni prima della partenza e 21 giorni per le prenotazioni Fly&Cruise. Le vacanze in crociera Msc sono aperte solo agli ospiti vaccinati. Una misura che durerà almeno fino all’inverno 2023.