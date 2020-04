Msc Crociere estende lo stop delle navi fino al 10 luglio

Msc Crociere ha annunciato la proroga della sospensione delle attività crocieristiche fino al 10 luglio 2020. «Valutando gli itinerari e in attesa di avere informazioni precise sulle modalità della ripartenza, ci è sembrata una data corretta rispetto alla nostra organizzazione – ha spiegato Leonardo Massa, country manager di Msc Crociere – Vedremo cosa accade in queste settimane per capire cosa succederà poi dall’11 luglio».

La compagnia offrirà a tutti gli ospiti interessati da questa decisione un voucher Future Cruise Credit, dando ai clienti la possibilità di trasferire l’intero importo pagato per la crociera cancellata a una crociera futura, da scegliersi su una qualsiasi nave – e per qualsiasi itinerario – entro la fine del 2021.

I crocieristi riceveranno, in aggiunta, un ulteriore credito da spendere a bordo – compreso tra i 100 e 400 euro per cabina – in funzione della durata della crociera inizialmente prenotata.

Ai passeggeri che hanno prenotato una crociera tra l’11 luglio e il 30 settembre 2020, inoltre, la compagnia applicherà il suo Flexible Cruise Programme. Questo programma consente a tutti coloro che hanno prenotato una crociera su una nave Msc, sia in autonomia sia attraverso un agente di viaggi, di riprogrammare il proprio itinerario scegliendo una qualsiasi data di partenza entro il 31 dicembre 2021.

«A vantaggio di agenzie e clienti, abbiamo esteso la possibilità di spostare gratuitamente la data della crociera – ha aggiunto Massa – A dimostrazione della grande volontà di collaborare e di affrontare al meglio le situazioni difficili come questa».

I crocieristi e i loro agenti di viaggi potranno modificare le prenotazioni senza alcun costo aggiuntivo, da oggi anche con la possibilità di scegliere qualunque itinerario su qualunque nave della flotta. Msc Crociere aveva annunciato, in precedenza, la sospensione temporanea delle proprie attività a livello globale fino al 29 maggio.