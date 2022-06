Msc Crociere, arriva anche Bellissima nel Mediterraneo













Anche Msc Bellissima passerà l’estate nel Mediterraneo. Dal 9 luglio la nave di Msc Crociere effettuerà itinerari di sette notti fino alla fine della stagione estiva, con tappe a Genova, Livorno, Napoli, Valencia e Barcellona. Sale a 15 il numero di navi della flotta Msc schierate nel Mediterraneo, un record per la compagnia.

«Grazie a questo schieramento di 15 navi nel solo Mediterraneo, Msc Crociere offre il più alto numero di porti di imbarco nel Mare Nostrum, dando in questo modo la possibilità a tutti di poter iniziare e terminare la crociera dal porto più vicino a casa – dice Gianni Onorato, chief executive officer di Msc Cruises – Abbiamo notato che la raggiungibilità delle navi è una variabile estremamente apprezzata anche dai nostri ospiti che scelgono un’esperienza Msc Crociere con fiducia per il valore e la tranquillità che l’esperienza a bordo e a terra può offrire a loro e alle loro famiglie».

La compagnia parla di una scelta dettata dalla necessità di rispondere alla crescente richiesta di prenotazioni che si sta registrando in questo periodo.

«La voglia di viaggiare è finalmente tornata e tante persone si stanno affrettando a pianificare le proprie vacanze estive – aggiunge Onorato – Siamo estremamente contenti di vedere che i nostri investimenti fatti in questi mesi per arricchire l’esperienza a bordo delle navi vengano ripagati con la fiducia delle persone. A bordo delle nostre navi abbiamo sia gli irriducibili delle crociere, sia chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di esperienza, incentivato dalla grande offerta di itinerari in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e che adesso va ulteriormente ad arricchirsi grazie al posizionamento nel Mediterraneo anche di Msc Bellissima».