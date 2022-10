Msc Crociere arricchisce l’itinerario in Mar Rosso con Il Cairo

Inverno 2022/2023 in Mar Rosso per Msc Crociere, con un itinerario arricchito di sette notti a bordo di Msc Splendida, con 33 escursioni a terra, tra cui l’aggiunta de Il Cairo, in Egitto, e tre porti d’imbarco a Sokhna Port e Safaga sempre in Egitto e Gedda in Arabia Saudita.

Le crociere faranno scalo al porto di Sokhna, a Safaga per Hurghada e Luxor, in Egitto; ad Aqaba per Petra, in Giordania; a Gedda per Alula, e Yanbu, in Arabia Saudita.

La compagnia ha anche presentato la possibilità di vivere un’esperienza di nove notti con il programma “Stay&Cruise” con un soggiorno pre crociera di due notti a Il Cairo prima del viaggio a bordo della nave.

Un soggiorno prolungato di 13 ore nel porto di Sokhna, in Egitto, consente di visitare la Grande Piramide di Giza, l’unica rimasta tra le “Sette Meraviglie del Mondo”.

In ogni porto è disponibile un ampio programma di escursioni a terra: