Msc Crociere apre le vendite per l’estate 2023













Saranno 22 le navi della flotta Msc Crociere nell’estate 2023: la compagnia ha già rivelato i dettagli della programmazione che comprende più di 140 destinazioni in tutto il mondo e 40 Paesi, con itinerari che vanno dalle minicrociere alle crociere di 21 notti.

Msc World Europa, prima nave della flotta alimentata Gnl farà il suo debutto a fine 2022 e dopo aver trascorso la stagione invernale negli Emirati Arabi, trascorrerà la prima stagione estiva nel Mediterraneo. Gli itinerari di 7 notti faranno tappa a Genova, Napoli e Messina in Italia, La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Msc Seascape offrirà crociere alternate di sette notti nei Caraibi con partenza da Miami in Florida (Usa), e ogni itinerario includerà una tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve, isola privata di Msc Crociere alle Bahamas, così come altre tappe in destinazioni nelle Bahamas, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Messico, Isole Cayman e Giamaica.

«Saranno ben 22 le navi della flotta impegnate per il prossimo anno, poiché oltre all’arrivo di Msc World Europa e Msc Seascape previsto per la fine del 2022, nel 2023 arriverà anche Msc Euribia – ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Il Mediterraneo si conferma protagonista indiscusso anche nella programmazione estiva del 2023 con 14 porti di imbarco solo in Italia. Sarà proprio il nostro Paese ad ospitare Msc World Europa, prima nave della compagnia alimentata a Gnl, per un itinerario che farà tappa a Genova, Napoli e Messina, a conferma del fatto che l’Italia continua a ricoprire un ruolo chiave nelle strategie della Compagnia. La nave porterà poi gli ospiti alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia».

MEDITERRANEO OCCIDENTALE. Msc Seashore in partenza da Genova (Italia) il sabato farà tappa verso Civitavecchia (Roma) e Palermo (Italia), Ibiza e Valencia (Spagna) e Marsiglia (Francia). Msc Seaview da Genova partirà il lunedì per fare tappa a La Spezia e Civitavecchia, Cannes (Francia) e Palma di Maiorca e Barcellona (Spagna). Msc Opera partirà da Genova (Italia) la domenica e farà scalo verso Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), La Goulette (Tunisia), Palermo (Sicilia) e Napoli (Italia). Msc Orchestra a partire da giugno salperà per crociere di 10 notti in partenza da Genova (Italia) verso Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice per Siviglia (Spagna), Lisbona (Portogallo) Alicante/Costa Blanca e Minorca (Spagna), e Olbia (Italia). Msc World Europa farà homeport a Genova (Italia) da dove partirà la domenica verso destinazioni come Napoli e Messina (Italia), La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

MEDITERRANEO ORIENTALE. Msc Divina salperà da Civitavecchia per Roma (Italia) il venerdì e farà scalo verso destinazioni come Siracusa, Taranto (Italia) e Santorini e Mykonos (Grecia). Msc Lirica da Venezia il lunedì e da Bari (Italia) la domenica farà scalo nelle isole greche di Cefalonia/Argostoli, Santorini e Creta. Msc Sinfonia in partenza la domenica da Venezia farà scalo verso Brindisi (Italia), l’isola greca di Mykonos e la destinazione continentale greca del Pireo per Atene, così come Spalato o Zara (Croazia). Msc Armonia farà homeport a Venezia da dove il sabato partirà verso Kotor (Montenegro), le isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia). Msc Musica dal Pireo/Atene (Grecia) la domenica farà scalo verso Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro) e Mykonos (Grecia). Msc Splendida da Trieste/Venezia (Italia) il sabato farà scalo verso Ancona (Italia), Dubrovnik (Croazia), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro).

NORD EUROPA. Msc Euribia eseguirà itinerari di sette notti di navigazione per i fiordi norvegesi con partenze settimanali da Kiel (Germania) e scali tra cui Copenaghen (Danimarca); Hellesylt (Norvegia) per il Geirangerfjord; così come Alesund e Flaam, sempre in Norvegia. Msc Fantasia da Kiel (Germania) offrirà due itinerari alternativi di lunghezza compresa tra 7 e 11 notti verso i fiordi norvegesi o le capitali baltiche. Msc Grandiosa da Southampton (Regno Unito) offrirà itinerari tra 7 e 15 notti nei fiordi norvegesi, Svezia e Danimarca, la costa atlantica dell’Europa e crociere più lunghe alle isole Canarie (Spagna) e nel Mediterraneo, oltre ad alcune brevi pause di tre e quattro notti. Msc Poesia da Warnemunde/Berlino (Germania) e Copenaghen (Danimarca) offrirà itinerari di lunghezza compresa tra 7 e 21 notti verso le capitali baltiche e quattro fiordi norvegesi. Le crociere più lunghe includono una crociera epica con tappe in diverse destinazioni tra Islanda e Groenlandia. Msc Preziosa partirà da Amburgo (Germania) con offrirà itinerari da 9 a 15 notti a Capo Nord e Spitsbergen in Norvegia o crociere in Islanda con tappe a Reykjavik Isafjordur e Akureyri e le isole Orkney e Shetland nel Regno Unito. Mentre le crociere in Irlanda includeranno scali a Cork e Dublino, Belfast, Glasgow e Liverpool saranno le tappe in Regno Unito.

NORDAMERICA E CARAIBI. Msc Meraviglia da aprile 2023 navigherà tutto l’anno da New York (Usa) offrendo grande varietà di itinerari da 6 a 11 notti di lunghezza, tra cui: itinerari caraibici di sette o otto notti; itinerari alle Bermuda della durata di sei notti con tre giorni di attracco a King’s Wharf e relax in mare; itinerari del Nord di 10 o 11 notti, con scali a Boston, Massachusetts; Portland, Maine (Usa) e Charlottetown, Prince Edward Island; Halifax e Sydney, Nova Scotia; e Saint Johns, Newfoundland (Canada). Gli itinerari di 11 notti includono uno scalo aggiuntivo a Newport, Rhode Island (Usa). Msc Seascape offrirà due diversi itinerari di sette notti da Miami, verso Caraibi orientali e occidentali. Msc Seaside farà homeport a Orlando, Florida, da Port Canaveral, offrendo: crociere di tre e quattro notti alla riserva marina Ocean Cay MSC (Bahamas) o crociere di sette notti a Cozumel e Costa Maya (Messico), Belize, e Ocean Cay Msc Marine Reserve (Bahamas). Msc Magnifica da Miami, Florida farà nuove crociere brevi di tre o quattro notti il venerdì o il lunedì verso Key West in Florida, Nassau e Ocean Cay.