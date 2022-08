Msc Crociere aggiorna gli itinerari dell’inverno

Da Msc Crociere arrivano alcuni aggiornamenti al programma invernale 2022/2023.

Msc Virtuosa sostituirà Msc Preziosa in Nord Europa per gli itinerari settimanali nelle “Perle del Nord”, introdotti per la prima volta nel 2021. Le crociere fanno scalo ad Amburgo in Germania, a Zeebrugge per Bruges e Bruxelles in Belgio, a Rotterdam nei Paesi Bassi, a Le Havre per Parigi in Francia e a Southampton per Londra nel Regno Unito.

Msc Preziosa sarà invece basata a Santos, in Brasile, offrendo minicrociere e itinerari di 7 notti che includono Uruguay e Argentina, oltre a crociere con scalo a Rio de Janeiro, in Brasile per Capodanno e carnevale. Al termine della stagione invernale, la nave si sposterà da Santos e Rio de Janeiro verso il Nord Europa con un Grand Voyage di 22 notti.

Al posto di Msc Virtuosa, nel Mediterraneo ci sarà Msc Bellissima, con un itinerario di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, La Spezia, Napoli, per proseguire poi verso Palma di Maiorca, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.