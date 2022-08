Msc Crociere, a Ferragosto record di passeggeri in Italia













I porti italiani faranno registrare numeri record per il periodo di Ferragosto, secondo Msc Crociere. Ben 11 delle 19 navi della flotta del Gruppo, infatti, toccheranno l’Italia, arrivando complessivamente ad effettuare quasi 60 scali in 16 porti italiani per le crociere di Ferragosto, e movimentando complessivamente 217mila passeggeri.

«Anche per questa estate l’Italia e il Mediterraneo sono protagoniste indiscusse della programmazione Msc Crociere. Sono tanti gli italiani che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto a bordo delle nostre navi, grazie alla ricca offerta di itinerari e alla presenza di un numero di destinazioni raggiungibili con le nostre unità –ha sottolineato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – Non dimentichiamo, naturalmente, il Nord Europa, con la suggestive crociere dei Fiordi o capitali baltiche e i Caraibi. Il boom di crocieristi conferma che gli sforzi per far ripartire tutte le nostre navi della flotta sono stati premiati e che le vacanze in crociera sono in cima alla lista delle preferenze degli italiani e non solo».

Tra le città maggiormente coinvolte dall’indotto turistico ci saranno Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo e Bari.

Per le prossime stagioni, poi, l’offerta è destinata a crescere ulteriormente perché, alla fine del 2022, arriveranno in flotta due nuove navi, Msc World Europa e Msc Seascape, mentre nella primavera del 2023 arriverà Msc Euribia, portando quindi la flotta a 22 unità.