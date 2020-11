Msc conferma gli imbarchi dalle regioni arancioni e gialle

Imbarcarsi e partire su una nave da crociera è possibile anche oggi, se si proviene da regioni arancioni o gialle.

Allo stato sappiamo che il dpcm ha consentito alle navi da crociera la prosecuzione degli itinerari e che, relativamente alle nuove restrizioni del governo italiano sugli spostamenti e sui viaggi per raggiungere i porti di imbarco delle navi da crociera, non è consentito l’imbarco agli ospiti residenti o provenienti dalle regioni indicate come “zone rosse”.

Come spiega Msc Crociere, se invece si è residenti in regioni denominate come “zone arancioni” o “zone gialle” sarà possibile imbarcarsi. Così come restano aperti i porti di imbarco delle regioni arancioni (quindi per esempio anche della Liguria) o gialle.

Se il percorso per il raggiungimento del porto prevede semplicemente il transito in regioni “rosse”, sarà possibile effettuarlo. È sufficiente per gli spostamenti, essere muniti di apposito modulo di autocertificazione, come prevede il ministero dell’interno, indicandovi il motivo del transito, ovvero il raggiungimento del porto di imbarco. E all’occorrenza, se richiesto, mostrare il biglietto della crociera, che comunque va obbligatoriamente stampato e portato con sé per effettuare il check in al terminal e poter salire a bordo della nave.