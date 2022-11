Msc battezza in Qatar

la nave green World Europa

Metti i Mondiali di calcio sulle navi da crociera. Ci ha pensato Msc: la compagnia di Gianluigi Aponte ha scelto Doha per il battesimo di Msc World Europa, la nuova ammiraglia green della flotta, che va a colorare per un mese lo skyline della capitale del Qatar. E lo fa assieme ad altre due navi: Msc Opera e Msc Poesia.

La nuova ammiraglia appena varata e le altre due unità della compagnia si trasformeranno in hotel galleggianti per ospitare tifosi e ospiti del Qatar durante i mondiali di calcio. Un’operazione realizzata in partnership con la compagnia di bandiera Qatar Airways. Fischio d’inizio il 20 novembre.

Esattamente una settimana prima, il 13 del mese, lo sfavillante e nuovo di zecca «Grand Cruise Terminal» di Doha ha ospitato la cerimonia di battesimo della 20ª nave di Msc Crociere, la prima della compagnia alimentata a Gnl e la più grande della flotta, che con la nuova World Class dà il via a quello che Msc chiama #thefutureofcruising, una nuova fase del settore crocieristico.

Dopo performance di artisti locali, proiezioni di video mapping sullo scafo della nave, spettacoli di droni e fuochi d’artificio, il concerto di Matteo Bocelli e gli interventi del management della compagnia e delle autorità locali, la madrina Hind bint Hamad bin Khalifa Al Thani, regina del Paese e vicepresidente e ceo di Qatar Fondation, ha tagliato il nastro: la bottiglia si è infranta sullo scafo battezzando Msc World Europa. Alla cerimonia ha preso parte anche una delegazione di circa 50 giornalisti italiani, accolti dal managing director di Msc Crociere Italia Leonardo Massa.

La nave stabilisce nuovi standard per l’industria delle crociere: 1 miliardo di investimento per costruire questa unità di 215.863 tonnellate di stazza lorda, lunga 333 metri e larga 47, che si sviluppa su 22 ponti (altezza 68 metri), ha 2.626 cabine per una capacità complessiva di 6.762 passeggeri e 40.000 mq di spazio pubblico. A bordo 33 ristoranti, bar e lounge, tra cui 6 ristoranti tematici e 7 nuovi concept di bar e caffetterie, numerose opzioni di intrattenimento, 6 piscine, l’Msc Yacht Club più lussuoso della flotta e l’area bambini più grande. Alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, è la prima nave al mondo a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa – insieme ad altre soluzioni ecologiche all’avanguardia – l’impatto ambientale complessivo, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di Co2 fino al 25%.

«Abbiamo dato il via al futuro green del settore con la World Class, che è totalmente innovativa; Msc World Europa è la nostra prima nave a Gnl, abbiamo progettato le navi a gas naturale liquefatto 10 anni fa e adesso sono realtà – dice l’executive chairman di Msc Crociere Piefrancesco Vago – E intanto nel 2022 Msc rappresenta il 50% della crescita nel mercato globale delle crociere in termini di capacità. Chiudiamo l’anno con 21 navi e ne avremo 23 entro il 2025. Inoltre nel 2023 debutta il brand lusso Explora Journeys con la prima nave e le unità diventeranno 6 nel 2028. Oggi siamo il terzo gruppo crocieristico al mondo, nonché quello a più rapida crescita».

Protagonista della Coppa del Mondo di calcio, Msc World Europa darà il via alla stagione inaugurale di crociere in Medio Oriente il 20 dicembre, con una partenza speciale di quattro notti da Doha a Dubai (Emirati Arabi) per poi salpare per itinerari di 7 notti con tappe a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam (Arabia Saudita) e Doha.

Il 25 marzo 2023 inizierà poi il suo viaggio verso il Mediterraneo, dove trascorrerà l’estate 2023 – prima partenza il 12 aprile – toccando i porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

«È una nave elegante, sofisticata e glamour – aggiunge il ceo di Msc Crociere Gianni Onorato – Racchiude numerose possibilità in un unico concept, tra ricca offerta di esperienze culinarie e di bevande e intrattenimento. Ma la nave da sola non basta, se non abbinata alle giuste destinazioni. Stiamo puntando sul Medio Oriente per l’inverno per poi debuttare nel Mediterraneo, con Genova come homeport, per la stagione estiva. Scelte che ad oggi ci premiano, visto che siamo già a un’occupazione del 91% delle cabine».