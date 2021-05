Msc avvia le vaccinazioni per tutti gli equipaggi













Msc Crociere ha avviato il programma di vaccinazione Covid-19 per tutti i membri dell’equipaggio della flotta, a partire da Msc Bellissima con la somministrazione al comandante Giuseppe Maresca e a tutto il suo staff. È un ulteriore elemento che si aggiunge al protocollo di salute e sicurezza implementato dalla compagnia.

Nella fase iniziale, la priorità è per gli equipaggi delle 10 navi che opereranno durante l’estate 2021 nel Mediterraneo e nel Nord Europa, e poi per quelle che hanno in programma di tornare a navigare nei Caraibi (ad esclusione dei porti statunitensi).

L’equipaggio dell’ammiraglia Msc Virtuosa sarà vaccinato prima del viaggio inaugurale previsto il 20 maggio nel Regno Unito con partenza da Southampton. Il piano prevede che tutti i membri degli equipaggi a bordo delle navi operative e delle navi che si preparano a ripartire siano vaccinati contro il Covid-19.

«Mentre le nostre navi si preparano ad accogliere sempre più ospiti nelle prossime settimane e mesi, siamo lieti di annunciare l’inizio di un piano completo di vaccinazione per tutti i nostri equipaggi – ha dichiarato il ceo di Msc Cruises Gianni Onorato – Il nostro obiettivo è quello di aggiungere un ulteriore livello di protezione sia per loro che per gli ospiti che trascorreranno le loro vacanze a bordo delle nostre navi. Il nostro protocollo l’anno scorso ha funto da precursore per una ripartenza sicura della crocieristica a livello mondiale; il programma di vaccinazione dimostra ulteriormente l’impegno per assicurare il benessere dei nostri equipaggi, dei nostri ospiti e delle comunità che le nostre navi visiteranno nei prossimi mesi».

Msc Crociere è stata la prima compagnia a riprendere a navigare nell’agosto 2020; da allora la compagnia ha accolto a bordo circa 65.000 ospiti. Le 10 navi che quest’estate serviranno il Mediterraneo e il Nord Europa hanno confermato itinerari e scali in Italia, Malta, Grecia, Croazia, Montenegro, Germania e Regno Unito, con l’intenzione di aggiungere Francia, Spagna e altri Paesi, man mano che si apriranno i confini e saranno allentate le varie restrizioni.