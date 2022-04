Msc aspetta Euribia, aperte le vendite per il 2023













Sono aperte le vendite di Msc Euribia per la stagione inaugurale nel 2023 in Nordeuropa. Sarà la nave più ecologicamente avanzata di Msc Crociere e la seconda nave della flotta alimentata a Gnl.

È attualmente in costruzione presso i Chantiers de l’Atlantique in Francia, dove il varo è previsto per l’inizio di giugno 2023.

Msc Euribia offrirà un itinerario di sette notti per i fiordi norvegesi con partenze settimanali da Kiel, in Germania, toccando destinazioni tra cui Copenaghen, in Danimarca; Hellesylt, in Norvegia per il fiordo Geirangerfjord; così come Alesund e Flaam, anch’esse in Norvegia.

I membri del Voyagers Club beneficeranno dell’abituale sconto del 5%, nonché di un ulteriore sconto del 5% sulla prenotazione, e godranno di doppi punti Voyagers Club. Inoltre, i membri Silver, Gold e Diamond beneficiano di un credito di 50 euro a persona da spendere a bordo.

Tra le caratteristiche della nave di classe Meraviglia Plus: Msc Yacht Club migliorato, con lounge panoramica, ristorante gourmet, piscina privata e ponte solarium; l’esperienza digitale multicanale Msc for Me; 10 ristoranti e 21 bar; un teatro da 945 posti e il Carousel Lounge a poppa nave; ampie strutture per bambini, incluse aree di gioco Lego e baby club Chicco; lungomare mediterraneo di 112 metri fiancheggiato da boutique, bar e ristorante e sormontato da uno schermo a led con animazioni durante il giorno e la notte; cinque piscine tra cui una piscina estesa con tetto retrattile e un acquapark di 1.000 mq; la Msc Aurea Spa con una gamma completa di trattamenti e la Msc Gym by Technogym.

Msc Euribia avrà una silhouette diversa rispetto alle navi sorelle della classe Meraviglia-Plus, grazie a un’opera d’arte progettata per diventare il simbolo dell’impegno di Msc Crociere verso il mare. La compagnia ha indetto un concorso internazionale di design attraverso Talent House al fine di creare un’opera d’arte unica per lo scafo della nave, ispirata al mare e al suo ecosistema marino. Il disegno sarà presente in modo permanente sullo scafo della nave, evidenziando i passi che la compagnia sta facendo verso un futuro più verde.

Si sono candidati progetti provenienti da 59 Paesi di tutto il mondo e il vincitore è l’artista tedesco Alex Flaemig, con il progetto #SaveTheSea che rappresenta il mondo sottomarino, intrecciando i colori dei loghi di Msc Crociere e di Msc Foundation con un effetto gradiente che dipinge la fauna e la flora marina lungo lo scafo. I disegni dei cinque finalisti saranno esposti a bordo della nave in una nuova galleria.

«In risposta alla crescente necessità di proteggere l’oceano per le generazioni future, abbiamo fatto nostra la missione di dotare le nostre navi delle più recenti e avanzate tecnologie e soluzioni ambientali, Msc Euribia è dotata delle migliori a oggi – Pierfrancesco Vago, executive chairman della Divisione Crociere del Gruppo Msc – Il concorso per disegnare lo scafo della nostra ultima nave alimentata a Gnl è stato lanciato per aiutarci a comunicare il nostro irremovibile impegno per l’ambiente, mentre questa nave naviga per il mondo. Il design del signor Flaemig racchiude perfettamente questo messaggio di passione e dedizione per preservare l’ambiente marino e il suo complesso ecosistema ed è sinonimo di una forte chiamata all’azione per salvare i mari, a tutti coloro che vedono questa nave».

Dal punto di vista delle tecnologie ambientali, i motori a Gnl di Msc Euribia ridurranno le emissioni di gas serra fino al 25% rispetto ai carburanti standard. Il gas naturale liquefatto è anche fondamentale per lo sviluppo di carburanti sostenibili e di soluzioni a celle a combustibile per la navigazione, poiché queste tecnologie emergenti non possono essere utilizzate con i carburanti tradizionali. Msc Crociere è coinvolta in diversi progetti per sviluppare e rendere praticabili queste tecnologie in collaborazione con le autorità di regolamentazione, il mondo accademico, i cantieri navali e l’industria. Tra le iniziative rientra un progetto per studiare l’uso del carburante a idrogeno nelle navi da crociera in collaborazione con Fincantieri e Snam, così come un progetto pilota per lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile a ossido solido per le navi da crociera con Chantiers de l’Atlantique e Bloom Energy.

Euribia utilizzerà un sistema avanzato di trattamento delle acque reflue di nuova generazione e un sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua per ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni sulla vita marina.