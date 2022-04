Msc apre le vendite per la World Cruise 2024













Sono aperte le vendite per la Msc World Cruise 2024, con un nuovo itinerario di 121 giorni a bordo di Msc Poesia. Partenza il 4 gennaio 2024 da Civitavecchia con possibilità di imbarco anche da Genova il 5 gennaio, verso 52 destinazioni in 31 Paesi diversi.

La crociera porterà gli ospiti nel Mediterraneo, con tappe in Francia, Spagna, Italia, Malta, Cipro, una notte a Haifa (Israele) e possibilità di visitare Il Cairo durante lo scalo a Port Said/Alessandria, in Egitto.

La nave attraverserà poi il Canale di Suez per raggiungere il Mar Rosso, dove visitare luoghi come Luxor e Petra. Dopo un overnight a Jeddah, in Arabia Saudita, la nave si dirigerà a sud verso l’Oceano Indiano, raggiungendo Zanzibar, Seychelles e Mauritius prima di dirigersi verso l’Africa continentale. Qui ci sarà un tour del Sudafrica, con Durban, Port Elizabeth e overnight a Città del Capo.

Poi rotta verso l’Oceano Atlantico del Sud e il Sudamerica portando gli ospiti a esplorare l’Amazzonia brasiliana, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus. A seguire le tappe in Brasile a Salvador de Bahia, Belém, con overnight a Rio de Janeiro.

Msc Poesia raggiungerà poi i Caraibi: Saint Lucia, Barbados, Martinica, Repubblica Dominicana e Bahamas, compresa l’isola privata di Msc Crociere, Ocean Cay, per poi dirigersi verso il Nord America.

Overnight a Miami, in Florida, e a New York City, prima di continuare a nord verso la Nuova Scozia e il Quebec in Canada. Sulla via del ritorno, con alcune delle più belle città del Nord Europa, oltre a Groenlandia e Islanda.

Al momento della prenotazione, sono inclusi: 15 escursioni a terra, un pacchetto Dine & Drink, il 30% di sconto sui servizi di lavanderia. Ulteriori escursioni e pacchetti possono essere prenotati in anticipo o durante la crociera.

I membri Msc Voyagers Club beneficeranno di uno sconto del 5+5% se prenotano entro il 4 maggio 2022, oltre a triplicare i punti di adesione che verranno aggiunti immediatamente al conto, il che significa godere di tutti i privilegi aggiuntivi fin da subito.