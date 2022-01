Msc apre le vendite di Seascape per il prossimo inverno ai Caraibi













Sarà consegnata a fine novembre 2022 Msc Seascape, la seconda unità di nuova generazione Seaside Evo di Msc Crociere attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri in Italia.

La compagnia ha aperto le vendite della nave che salperà da Miami a partire da dicembre 2022 per la stagione inaugurale ai Caraibi.

Msc Seascape offrirà due diversi itinerari di 7 notti da PortMiami: Caraibi orientali, con scali a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana; Caraibi occidentali, con tappe a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.

La new entry arricchirà l’offerta della compagnia nella regione. È infatti possibile anche prenotare anche la vacanza a bordo di altre due navi della flotta che partiranno dagli Stati Uniti con itinerari ai Caraibi in inverno: Msc Divina e Msc Meraviglia.

La prima farà base a PortMiami con un nuovo programma di partenze di venerdì o lunedì tra cui: 10 notti in Giamaica, Colombia, Panama e Costa Rica; minicrociere di 3 o 4 notti alle Bahamas con scalo a Nassau e pernottamento alla riserva marina Ocean Cay; crociere di 7 notti in Belize, Honduras, Messico e Ocean Cay.

Msc Meraviglia avrà invece come homeport Port Canaveral. Il nuovo porto vicino a Orlando, in Florida, rientra nei piani di espansione della compagnia in questa regione. Da ottobre 2022 la nave alternerà: minicrociere alle Bahamas che includono una tappa presso Ocean Cay Msc Marine Reserve; crociere di 7 notti che includono Cozumel e Costa Maya in Messico, Belize e Ocean Cay.

I membri del Voyagers Club che prenotano una crociera a bordo di Msc Seascape prima del 31 gennaio 2022 beneficeranno del consueto sconto del 5% più un ulteriore riduzione del 5% per le prenotazioni anticipate, oltre a godere di doppi punti Voyagers Club. I membri dal Silver al Diamond avranno anche un credito di bordo di 50 euro a persona.

Tutti gli ospiti che prenotano prima del 31 marzo 2022 avranno la tranquillità garantita dalla formula prenotazione flessibile, che dà possibilità di riprogrammare gratuitamente la crociera fino a 15 giorni prima della partenza (21 giorni per le prenotazioni fly & cruise).