Msc apre le vendite della World Cruise 2023

Aperte le vendite per la Msc World Cruise 2023, un’esperienza di crociera che prevede 53 destinazioni (con 15 escursioni a terra incluse nel prezzo) in 33 Paesi appartenenti a sei continenti, con itinerari che comprendono alcune delle località più suggestive dell’Asia.

Il viaggio di 119 giorni a bordo di Msc Poesia inizierà il 5 gennaio 2023 da Genova, per un totale di 30.000 miglia nautiche attraverso 24 diversi fusi orari; la nave di Msc Crociere toccherà altri porti d’imbarco come Civitavecchia, Marsiglia e Barcellona.

Attraversando l’Oceano Atlantico dall’Europa, Msc Poesia visiterà le isole tropicali dei Caraibi per poi navigare attraverso il Canale di Panama. Il viaggio farà tappa verso la costa occidentale dell’America Centrale con scali in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Messico prima di dirigersi verso San Francisco.

La nave attraverserà il Pacifico con scali a Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nuova Zelanda, Sydney, la Costa d’Oro australiana, Cairns e l’incredibile Grande Barriera Corallina, Papua Nuova Guinea e Filippine. Arriverà poi in Giappone durante la stagione dei ciliegi in fiore con escursioni a Kyoto e Tokyo.

Gli ospiti scopriranno i luoghi e i suoni dell’Asia con visite a Shanghai, Vietnam, Singapore e Malesia. Attraversando l’Oceano Indiano fino alla regione del Golfo Persico, Msc Poesia si dirigerà poi verso il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

Tra le tappe principali della crociera del 2023, Puerto Limon, Costa Rica, tra spiagge e foresta pluviale, dove interagire con le specie autoctone di bradipi o di scoprire la storia che la seconda città più grande della Costa Rica ha da offrire; San Francisco, Usa, verso il ponte del Golden Gate, il penitenziario di Alcatraz, o per degustare i vini locali californiani; Honolulu, Usa, alla scoperta delle Hawaii. E ancora, Sydney, Australia, con overnight e due giorni di tempo per esplorare la città, tra Sydney Opera House e Harbour Bridge, Taronga Zoo, surf a Bondi Beach; Tokyo, Giappone, dove gli ospiti potranno scegliere tra le tradizionali cerimonie del thè, l’osservazione delle sessioni di allenamento mattutino dei lottatori di sumo e la scoperta di numerosi ristoranti di lusso; Shanghai, Cina tra il Tempio del Buddha di Giada, il lungomare del Bund, una gita nella città d’acqua di Zhujiajiao. Per proseguire con Da Nang, Vietnam, quinta città più grande del Paese dove scalare le montagne di marmo, prendere il sole sulla My Khe Beach o scoprire le tante pagode; Singapore, incorniciata tra l’inconfondibile Marina Bay Sands Hotel e il simbolo della città, il Merlion, un paradiso per gli amanti dello shopping; Aqaba, Giordania sulla costa del Mar Rosso, famosa tra i subacquei e gli appassionati di storia: allo snorkeling nel parco marino al castello di Mamluk fino al museo archeologico.

Msc Crociere aveva già annunciato la cancellazione della World Cruise 2021 in relazione al perdurare della difficile situazione sanitaria a terra a causa della pandemia. Tuttavia, gli ospiti che avevano effettuato la prenotazione per questo viaggio avranno la possibilità di sperimentare lo stesso itinerario proposto dalla Msc World Cruise 2023 o optare per la Msc World Cruise 2022.