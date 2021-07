Msc, accordo quinquennale con Cruise Saudi per il Mar Rosso













Diritti di attracco preferenziali nel porto di Jeddah. Questo l’oggetto dell’accordo firmato dalla divisione crociere del Gruppo Msc con Cruise Saudi. Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno a lungo termine della compagnia per lo sviluppo del settore turistico locale, operando crociere nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico.

L’annuncio è stato fatto a Jeddah quando Msc Bellissima ha celebrato l’apertura del nuovo terminal passeggeri della città con una cerimonia a bordo.

Il nuovo terminal crociere accoglierà gli ospiti a bordo per la stagione inaugurale di Msc Bellissima nel Mar Rosso, proponendo 21 crociere di 3 e 4 notti tra la fine di luglio e la fine di ottobre con partenza da Jeddah, Arabia Saudita, e mini itinerari a Safaga per Luxor, Egitto o Aqaba per Petra, Giordania prima di tornare nel suo homeport saudita,

Queste crociere estive si aggiungono a quelle precedentemente annunciate nel Mar Rosso dell’inverno 2021/22, con partenza da Jeddah a partire da novembre.

La nave gemella Msc Virtuosa, lanciata quest’anno, farà il suo debutto in Arabia Saudita durante l’inverno 2021/2022 con scali nel porto di Dammam.

L’evento ha visto protagonisti Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises e Fawaz Farooqui, amministratore delegato di Cruise Saudi, davanti alle più alte personalità locali, gli alti funzionari della Saudi Tourism Authority, Cruise Saudi, la Saudi Ports Authority – Mawani, i giornalisti dei media sauditi e i rappresentanti del settore dei viaggi.

Il comandante della nave Roberto Leotta ha scambiato il crest con Fawaz Farooqui durante la tradizionale cerimonia organizzata a bordo ogni volta che una nave arriva in un porto per la prima volta.

«È un giorno storico per tutti noi – ha sottolineato Vago – La più grande e innovativa nave da crociera che opera nel Mar Rosso è salpata dal nuovo terminal di Jeddah segnando un nuovo inizio per le crociere in Arabia Saudita e, più in generale, per la sua crescente industria turistica. Ora i nostri ospiti provenienti da tutto il mondo potranno sperimentare gli itinerari in questo fantastico Paese, ricco di siti storici patrimonio Unesco e circondato da coste incontaminate. Grazie a questo accordo, lavoreremo insieme a Cruise Saudi per far crescere e sviluppare un turismo sostenibile in Arabia Saudita, in linea con la nostra strategia e i nostri obiettivi. Lavoreremo per attrarre ospiti da tutti gli angoli del mondo e dai mercati locali».

Mark Robinson, chief operations & commercial officer di Cruise Saudi, ha aggiunto: «Questo evento rappresenta una pietra miliare nella storia non solo di Cruise Saudi, ma anche dell’industria del turismo in Arabia Saudita, in linea con Vision 2030. La creazione di Cruise Saudi è avvenuta solo sei mesi fa, eppure abbiamo già potuto lavorare con partner internazionali come Msc e con enti nazionali come la Saudi Ports Authority, Mawani, il Red Sea Gateway Terminal, la Saudi Tourism Authority, i ministeri dei Trasporti, della Cultura, della Salute e del Turismo, la Saudi Customs and Immigration, la Saudi Border Guard, la Jeddah Chamber of Commerce e molte altre organizzazioni simili per costruire il primo terminal crociere dell’Arabia Saudita al Jeddah Islamic Port, e per preparare le infrastrutture, la manodopera e i sistemi necessari a ospitare linee di crociera globali per la prima stagione crocieristica estiva e invernale completa dell’Arabia Saudita».

Obiettivo di Cruise Saudi è creare 50.000 posti di lavoro entro il 2025, facilitando la costruzione di altri cinque porti, con Jeddah come homeport, e di accogliere 1,5 milioni di visite annuali di passeggeri entro il 2028.

Msc Foundation e Ba’a Foundation, entrambe organizzazioni senza scopo di lucro, hanno inoltre annunciato che uniranno le forze per far progredire la conservazione dei coralli contribuendo alla salvaguardia degli ecosistemi marini. Le due fondazioni si uniscono per ristabilire la presenza delle barriere coralline. La collaborazione si concentrerà inizialmente su luoghi specifici dei Caraibi e del Mar Rosso dove gli sforzi sono più urgenti.