Mr Value Retail investe in California con due hotel fronte oceano













Due nuove aperture sulle lunghe spiagge di Oceanside Beach, rinomata località balneare nel sud della California. Sono Il Mission Pacific Hotel e il Seabird Resort.

L’uomo dietro questi due progetti, che rappresentano il più grande ampliamento alberghiero fronte oceano nella contea di San Diego degli ultimi 50 anni, altri non è che Scott Malkin, fondatore di Value Retail che ha creato e gestisce the Bicester Village Shopping Collection (di cui è parte Fidenza Village), con la sua società di real estate per l’Hospitality, S.D. Malkin Properties. I due hotel si aggiungono al già esistente Hyatt.

Il Mission Pacific Hotel con le sue 161 camere, di cui 38 suite, è caratterizzato da uno stile casual e tipicamente californiano. Il rooftop, ha una grande piscina, una jacuzzi con cabine private, tavoli e sofa, e vista sul Pacifico. Tra i servizi per gli ospiti, un centro fitness aperto 24 ore su 24, una biblioteca e uno spazio per conferenze di più di 1200 mq con vista sull’oceano. Il chiosco dell’hotel sulla spiaggia, inoltre, fornisce il necessario per una giornata al mare, come lettini e ombrelloni, crema solare, asciugamani, infradito, e noleggio di tavole da surf.

La struttura offre quattro diverse proposte gastronomiche che vanno dall’easy- chic all’alta cucina: Chi cerca una cucina ricercata e vuole provare piatti della tradizione californiana della Guadalupe Valle potrà optare per il ristorante Guadalupe Valley Kitchen, guidato dallo chef Roberto Alcocer, dotato di una veranda all’aperto che si affaccia sull’oceano e di una sala privata.

Per un cocktail d’autore al tramonto, invece, c’è il Rooftop al Mission Pacific , il primo rooftop bar di Oceanside Beach. Il bar, oltre ad una vasta gamma di cocktail d’autore, offre anche birre artigianali e la cucina creativa dello chef Alcocer.

High/Low è invece un caffè fronte oceano che propone piatti realizzati con particolare attenzione alle materie prime ultizzate, ingredienti freschi e naturali, per un menu pensato da Tara Lazar, fondatrice di hospitality Group F10 Creative.

Ma il fiore all’occhiello della struttura è probabilmente il Charlie’s : un “décadent dessert bar “ costruito nell’originale Graves House, l’iconico cottage sulla spiaggia, reso famoso dal film del 1986 “Top Gun” e recentemente spostato al Mission Pacific proprio per il suo restauro da oltre 1 milione di dollari

Il Mission Pacific Hotel però punta anche a proposte esperienziali, che facciano immergere gli ospiti nell’atmosfera e cultura californiana.

Tramite il programma “Skate School“, ad esempio, si possono prendere lezioni private di skateboard con Neal Mims, allenatore olimpico di skateboard e talento del Golden State Skateboarding. L’esperienza prosegue poi anche con un tour degli skatepark e con la personalizzazione dello skateboard.

Dopo la lezione, nel Rooftop si potrà provare l’ Après Surf experience, per immergersi ancora di più nella cultura del surf di Oceanside, degustando una serie di birre locali e piatti tipici della Baja selezionati collaborazione assieme ai surfisti della zona. Infine, gli ospiti possono ammirare le opere d’arte presenti in tutto l’hotel, selezionate accuratamente in collaborazione con l’Oceanside Museum of Art.

Il Seabird Resort invece, aperto il 25 maggio accanto al Mission Pacific Hotel, è un vero e proprio resort di design sulla spiaggia. La struttura, realizzata in stile marino, dispone di 226 stanze, e offre un soggiorno più sofisticato e lussuoso.

I servizi includono una piscina circondata da grande terrrazza che guarda l’oceano, e lo Shelter Club, un gazebo a bordo piscina dove gli ospiti dell’hotel possono consumare drink e snack; la Sunny’s Spa e la Beauty Lounge, offrono invece trattamenti benessere ed estetici. A disposizione degli ospiti anche una libreria, e oltre 185 metri quadri di spazio per conferenze e cerimonie.

Prodotti naturali e locali, realizzati dalle piccole fattorie di San Diego per la cucina dello Chef Kurtis Habecker’s , che gestisce il ristorante The Seabird’s.

Il Piper Restaurant offre invece pietanze locali ispirandosi alla cucina Californiana.

Lo Shore Room è invece un bar sulla spiaggia da cui ammirare i tramonti sorseggiando un aperitivo.

Anche il Seabird Resort offre una varietà di esperienze per vivere in maniera immersiva il soggiorno.

Con il programma “Surfing by The Seabird” gli ospiti potranno immergersi nella cultura del surf di Oceanside usufruendo di un pacchetto che comprende delle lezioni private di surf con la North County Surf Academy.

Nel corso del 2021 saranno lanciati anche i pacchetti “Farm-to-Table Tours”, per un’esperienza “dal campo al piatto”. Per le famiglie inoltre è previsto il programma “Little Seabirds”, una serie di attività interattive per bambini legate all’oceano: costruzione di castelli di sabbia, volo degli aquiloni, la caccia al tesoro, arti e mestieri e altro ancora.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto agli ospiti locali e ai viaggiatori ad Oceanside Beach- afferma Michael Stephens, amministratore delegato di The Mission Pacific Hotel e The Seabird Resort. «Questo è stato un progetto al quale il nostro team ha dedicato tanta passione, ogni aspetto e singolo dettaglio dell’esperienza dell’ospite è stato curato nei minimi dettagli in tutte le nostre proprietà e i ristoranti».

Il Mission Pacific Hotel e il Seabird Resort sono situati vicino all’Oceanside Transit Center, nelle vicinanze si trovano anche attrazioni molto popolari, tra cui l’Oceanside Arts District, il Safari Park, lo zoo di San Diego e Disneyland.