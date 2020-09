Mostra di Venezia, Enit premia il miglior film sul viaggio in Italia

Anche l’Enit partecipa alla Mostra del Cinema di Venezia con il premio “Il Viaggio Turismo Enit” nell’ambito dell’evento “Sorriso diverso Venezia Award” di Dream On, ereditato dall’organizzazione del Festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera, l’Università cerca lavoro e la Tsn. La consegna del premio si svolge venerdì 11 settembre, alle ore 16 presso l’Hotel Excelsior, nello Spazio Incontri Venice Production Bridge.

Il riconoscimento viene assegnato al film che meglio valorizza l’immagine della bellezza dell’Italia nel mondo per il rilancio del turismo italiano. La giuria dell’edizione speciale del premio Enit è composta dal direttivo dell’Italian Film Commission, presieduta da Cristina Priarone, presidente dell’Italian Film Commission e direttore di Roma Lazio Film Commission, con Paolo Manera, vice presidente Italian Film Commission e direttore Torino Piemonte Film Commission e Luca Ferrario, vice Presidente Italian Film Commission e direttore Trentino Film Commission.

Il premio verrà consegnato da Maria Elena Rossi, direttrice marketing Enit.

Sono sette le opere in lizza per il premio che contengono immagini suggestive dell’Italia: “Le Sorelle Macaluso” di Emma Dante; “Padrenostro” di Claudio Noce; “La verità su la Dolce Vita” di Giuseppe Pedersoli; “Molecole” di Andrea Segre; “Salvatore” di Luca Guadagnino; “Lacci” di Daniele Lucchetti; “Lasciami Andare” di Stefano Mordini.

«I luoghi legati al cinema sono portatori di esperienze memorabili che invogliano alla scoperta dei territori – spiega il presidente dell’agenzia Enit Giorgio Palmucci – E i film sono uno stimolo alla valorizzazione delle location, valorizzazione che non è così automatica ma occorre predisporre strategie e spazi per l’accoglienza e una spinta a maturare interesse crescente per luoghi anche meno noti visti da angolazioni e punti di vista differenti».