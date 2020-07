Morini Rent lancia una selezione di mezzi per clienti con disabilità

Potersi godere una vacanza in libertà è un desiderio che tutti coltivano ma le persone con disabilità, specialmente coloro che hanno necessità della carrozzina, incontrano diverse difficoltà nell’organizzare gli spostamenti per le ferie.

A rispondere a questa esigenza di mobilità e di trasporto dei diversamente abili ci ha pensato Morini Rent – parte di Avis Budget Group e azienda specialista del noleggio – con alcuni mezzi dedicati: il Volkswagen Caddy Maxi 7 posti dotato di pianale ribassato e rampa di accesso e il Peugeot Boxer Combi 9 posti, dotato di pedana sollevatrice.

L’esperienza di noleggio Mobility mette a disposizione veicoli perfettamente attrezzati per persone in carrozzina senza rinunciare alla comodità degli spazi e alla sicurezza. La vicinanza al tema della mobilità accessibile è stata espressa anche da Fabio Bigo, country manager Morini Rent: «In questo particolare periodo la nostra offerta Mobility si propone come un aiuto concreto per supportare tutte le realtà, famiglie e associazioni, che hanno l’esigenza di soluzioni per portare in vacanza persone con disabilità».