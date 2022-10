Montanucci, Maavi: «Il ministro del Turismo? Che sia competente»

Coesione con le altre associazioni del settore, nuovi soci e spinta, costante, sull’interlocuzione con le forze politiche con focus, ovviamente, sul ministero del Turismo. È quanto ribadito da Maavi durante l’ultima edizione del Ttg Travel Experience, la cui partecipazione «è stato un consolidamento veramente importante» ha dichiarato la presidente Enrica Montanucci.

«A differenza degli altri dove venivamo visti ancora come la novità quest’anno abbiamo avuto una quantità di incontri e visite allo stand molto importanti, tra queste non è chiaramente mancato il dialogo con le principali associazioni di categoria del nostro settore nell’ottica di un futuro sempre più unito», ha aggiunto Montanucci.

Quanto al governo, «stiamo vivendo un momento veramente delicato, confido dopo l’incontro avuto con il responsabile del Dipartimento Turismo Gianluca Caramanna che il ministero del Turismo non verrà abbandonato da chi ha vinto le elezioni e mi auguro che la scelta del ministro cada su qualcuno che abbia competenza di settore perché non potremmo permetterci di ricominciare ancora una volta da zero. Abbiamo subito ingenti danni e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a risolverli, nessuno deve dimenticare che noi non abbiamo ancora superato il peso del biennio di fermo totale per via del Covid», ha concluso la presidente.