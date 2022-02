Montagna, il governo semplifica il green pass per gli stranieri













Nuovo passo verso la normalità nelle località sciistiche italiane, grazie a un intervento del governo italiano che semplifica la procedura del green pass per gli ospiti stranieri che desiderano soggiornare nelle località alpine italiane.

È Massimo Sertori, assessore di Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni ad annunciare che «grazie all’azione pressante esercitata dalle Regioni dell’arco alpino, con il supporto del ministro Massimo Garavaglia, il governo ha varato un provvedimento che risolve in larga parte il problema legato alla validità del green pass tra l’Italia e l’estero e, di conseguenza, l’afflusso degli stranieri nei nostri comprensori sciistici».

Si tratta di misure contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri che dispone il coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.

«Incassiamo – aggiunge l’assessore Sertori – un altro risultato concreto per i nostri territori montani. Infatti, a seguito delle misure che erano in vigore fino ai giorni scorsi si era registrato un calo del flusso turistico che, in alcune località italiane, è arrivato a sfiorare il 30-40%. Ora possiamo registrare la vittoria di buonsenso per un settore importante e strategico come quello turistico, che tanto ha sofferto in questi due anni di pandemia. Visto anche l’andamento dell’epidemia, stiamo marciando verso la ricerca di una nuova normalità».