Mondiali 2022, i sette pacchetti di viaggio di Qatar Airways













Dopo il preannuncio, Qatar Airways Holidays ufficializza il lancio dei pacchetti di viaggio pensati per i tifosi, comprensivi di biglietti per le partite, voli di andata e ritorno e diverse opzioni di alloggio, in occasione della Coppa del Mondo Fifa Qatar 2022.

I tifosi di tutto il mondo, per accedere alle proposte del vettore, dovranno prima iscriversi al Privilege Club e, in seguito, potranno avere accesso ai pacchetti ottenendo posti riservati alle loro partite preferite.

Il viaggio inizia selezionando la propria nazionale, la cui partecipazione al torneo sarà decisa in base alle qualificazioni. Nel caso in cui la squadra scelta non si qualifichi per il torneo, verrà offerta la possibilità di ottenere il rimborso completo, oppure di scegliere di seguire le partite di una selezione diversa (a seconda della disponibilità).

Per assicurarsi di poter vivere questa esperienza, la gente può scegliere tra sette opzioni di viaggio. Gli ospiti che desiderano scoprire lo Stato del Qatar possono scegliere di aggiungere servizi supplementari come trasferimenti aeroportuali e visite guidate.

Ogni tifoso può prenotare un totale di sette partite combinando più pacchetti. Nel caso in cui la propria squadra del cuore venga sconfitta nelle fasi avanzate del torneo, verranno emessi biglietti per le partite di una delle squadre predominanti dello stesso girone o percorso a eliminazione diretta.

L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di essere il vettore ufficiale della Coppa del Mondo 2022. Prevediamo una domanda senza precedenti per tutto il torneo e, come parte del nostro accordo con Fifa, i tifosi possono contare su di noi per godersi un viaggio senza interruzioni da oltre 140 destinazioni in tutto il mondo».

I pacchetti sono attualmente attivi e accessibili nei seguenti Paesi: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Malesia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Romania, Spagna, Svezia e Thailandia. Nei prossimi mesi verranno aggiunti altri mercati (soggetti ad accordi di licenza).