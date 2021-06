Moby e Tirrenia, prenotazioni per la Sardegna aperte fino a maggio 2022













Moby e Tirrenia aprono le prenotazioni per la Sardegna sulla Genova-Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia fino a maggio 2022.

Il nuovo piano industriale di Moby e di Tirrenia non prevede alcun tipo di sovvenzione pubblica, garantendo un perimetro di rotte pressoché inalterato rispetto a quello attuale, con un livello di servizio garantito e tariffe in linea con quelle per la continuità territoriale anche senza la convenzione con lo Stato italiano.

Per assicurare la continuità territoriale e certezza della mobilità per i sardi, oltre che per dare le necessarie rassicurazioni al territorio, per coloro che devono raggiungere l’isola sono già aperte le prenotazioni fino a maggio 2022.

Oltre alla Genova-Porto Torres, che quest’estate sarà ulteriormente rafforzata con corse diurne e notturne, Moby e Tirrenia assicurano ulteriori rotte senza alcuna sovvenzione: da dicembre è esercitata la Genova-Olbia, nuova linea dedicata alle merci, così come sempre per le merci parte la Napoli-Cagliari.

E anche la Livorno-Olbia-Cagliari, autostrada fra il continente e la Sardegna per le merci, che viene esercitata dalla nave green “Maria Grazia Onorato”.

Aprono le prenotazioni fino a maggio 2022 per la Civitavecchia-Olbia e a breve saranno prenotabili per tutto il prossimo anno anche le altre linee.