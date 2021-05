Moby e Tirrenia, più rotte estive per Sardegna e Corsica













Salpano di nuovo alcune tratte ‘storiche’ operate da Moby e Tirrenia, le compagnie del Gruppo Onorato: si tratta della rotta Genova-Olbia-Genova, che sarà operativa fino al 3 ottobre, che presenta la comodità di compiere il transfer notturno sia da Genova che da Olbia, permettendo di guadagnare un giorno ulteriore di vacanza o di rientro. Una linea che dal 14 luglio all’11 settembre, sarà ulteriormente potenziata con l’inserimento di un’altra nave con una libertà di scelta fra chi preferisce la traversata diurna o chi ama di più quella notturna.

Scelta che sarà proposta in alta stagione anche sulla rotta Genova-Porto Torres-Genova. Da sabato 22 maggio riparte invece la Livorno-Bastia-Livorno, il ponte più rapido fra l’Italia e la Corsica, per la quale sono previste partenze diurne sia all’andata che al ritorno dal 22 maggio al 30 settembre. E sempre il 22 maggio, fino al 19 settembre, torna anche una proposta che la scorsa stagione ha registrato uno buon successo fra i passeggeri: la Genova-Bastia-Genova in cinque ore di viaggio con traversata diurna sulle navi ammiraglie della flotta Moby Aki e Moby Wonder.

Oltre alla possibilità di viaggiare in completa sicurezza, anche per le nuove linee sono previste le promozioni in essere: a partire da “Ponte in vista!” , ovvero sconto del 100% (al netto di tasse, diritti e competenze), per coloro che prenotano e viaggiano fino al 6 giugno sulle linee delle due compagnie per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba. Lo sconto è riconosciuto sulla tariffa di passaggio ponte per tutti coloro che prenotano e viaggiano insieme a un altro adulto pagante o a un ragazzo dai 4 agli 11 anni.

E la promozione, pure sulle tratte che partono in questi giorni, è cumulabile anche con la possibilità, per tutti coloro che prenotano con Moby e Tirrenia entro il 31 maggio un viaggio per Sardegna, Corsica o Sicilia, di cambiare il proprio biglietto tutte le volte che si vuole, senza il pagamento di alcuna penale. E, addirittura, quella di “sospendere” proprio il biglietto potendone usufruire fino al 31 dicembre 2022 sulle stesse tratte, sempre senza il pagamento di alcuna penale.