Moby e Tirrenia lanciano i Summer Days fino al 30 settembre













Estate al via con i Summer Days di Moby e Tirrenia, che per chi prenota fino all’11 luglio un viaggio da effettuarsi entro il 30 settembre per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba riservano il 100% sulla tariffa di passaggio, al netto di tasse, diritti e competenze, per il passeggero che prenota e viaggia insieme a un secondo adulto o a un bimbo dai 4 agli 11 anni paganti (eventuali cabine e poltrone a pagamento).

Moby e Tirrenia sono innanzitutto le compagnie delle famiglie italiane, e hanno annunciato la riapertura completa delle aree giochi, i cinema di bordo, la possibilità di sorseggiare aperitivi a bordo piscina, di ordinare le pizze più amate e di gustare i nuovi menù che propongono i grandi classici che tanto successo hanno avuto nelle scorse stagioni, abbinati a nuove ricette fresche e leggere.

E, come sempre, anche i Summer Days sono cumulabili con le altre iniziative riservate ai passeggeri di Moby e Tirrenia, a partire dalla possibilità di cambiare la data del biglietto tutte le volte che si vuole per chi va in Sardegna, Sicilia e Corsica, senza penali per chi prenota entro il 30 settembre e, in caso di cambiamenti di programmi di viaggio, anche di sospendere il biglietto fino al 31 dicembre 2023.