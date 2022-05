Moby e Tirrenia, al via la promo sul secondo passeggero













Promozione a forte impatto di Moby e Tirrenia per chi prenota e parte da oggi al 19 giugno, con Moby sulle linee da e per la Sardegna, la Corsica e l’Isola d’Elba e con Tirrenia da e per la Sicilia e da e per Porto Torres e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia (dal 1 al 19 giugno).

Ogni adulto che prenota e viaggia insieme a un altro adulto o a un bimbo fra i 4 e gli 11 anni paganti avrà il 100% di sconto sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di richiedere eventuali poltrone o cabine a pagamento.

Un’operazione mirata a incentivare le partenze d’inizio estate: la promozione con il 100% di sconto sul secondo passeggero punta a favorire i viaggi dei nuclei familiari. Attualmente Moby e Tirrenia dispongono del network di rotte fra i più completi per destinazioni e orari, e hanno investito molto sul target famiglie con la riapertura delle aree gioco e con la ristorazione (nuovi menù contraddistinti da stagionalità e attenzione alla scelta degli ingredienti, oltre alla riproposizione dei grandi classici più graditi dai passeggeri).

Inoltre, per chi prenota fino al 30 settembre 2022, c’è la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si vuole senza pagare penali o di “sospenderlo” fino al 31 dicembre 2023 in caso di cambiamento di programmi di viaggio.