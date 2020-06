Moby annuncia i collegamenti tra Genova e Bastia

Riparte la stagione estiva sulla Corsica di Moby, che dal 19 giugno al 26 settembre schiera su alcune partenze della linea fra Genova e Bastia le sue ammiraglie Moby Wonder e Moby Aki. Gli orari della traversata, che dura cinque ore, prevedono la partenza da Genova alle 9, mentre da Bastia è fissata per le 15.

Sul versante delle prenotazioni, dura fino al 30 giugno la promozione di Moby e Tirrenia con tariffa per le auto al seguito da 20 euro per le partenze Moby per Sardegna, Corsica e Sicilia fino al 30 settembre. L’offerta per le auto al seguito a partire da 20 euro vale anche sulle linee Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova, Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, Napoli-Palermo-Napoli sempre fino al 30 settembre e Genova-Olbia-Genova fra il 21 luglio e il 6 settembre.

Nel frattempo, ancora per oggi è possibile prenotare ed usufruire del ringraziamento speciale delle Compagnie per gruppo Onorato, Moby, Tirrenia e Toremar, che offrono il 100% di sconto al netto di tasse e diritti a tutti i sanitari per dire loro #unmare di grazie, per tutti coloro (medici, infermieri, OSS, lavoratori delle mense ospedaliere, delle pulizie in ospedale e volontari del 118) che prenoteranno un biglietto acquistandone un altro per un adulto o un ragazzo fra i 4 e gli 11 anni, valido su tutte le linee da e per Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba e Arcipelago Toscano, per tutti i viaggi fino al 31 dicembre di quest’anno.