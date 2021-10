Mobilità sostenibile, Mermec entra nel programma Saf di Air France-Klm













Il gruppo Air France-Klm e Mermec hanno firmato un accordo che consentirà alla multinazionale high-tech del settore ferroviario di effettuare delle scelte più responsabili per i suoi viaggi di lavoro.

Sostenendo il programma “Corporate Biofuel” di Air France-Klm, che prevede la transizione dall’uso di combustibili fossili convenzionali al Saf (Sustainable Aviation Fuel), Mermec potrà ridurre l’impatto sull’ambiente dei viaggi aerei del suo personale di almeno il 75%, rafforzando ulteriormente l’impegno e le iniziative intraprese nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di Global Compact, di cui la sia Air France–KLM che Mermec fanno parte.

«La produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione è, assieme al continuo rinnovo della flotta, di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO₂ nel nostro settore. Ultimamente abbiamo aggiunto due nuove tappe lungo questo percorso: la consegna ad Air France del primo dei 60 Airbus A220, un aereo di nuova generazione in grado di ridurre del 20% le emissioni di CO₂, e l’accordo con Mermec. Grazie a questo accordo saremo in grado di raggiungere i nostri obiettivi molto più rapidamente, stimolando la disponibilità di carburante per aviazione sostenibile su larga scala rendendone il prezzo più competitivo rispetto ai combustibili fossili», ha affermato Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm Italia.

«Il supporto al programma Saf Corporate di Air France-Klm rappresenta un ulteriore passo nel percorso verso la sostenibilità che Mermec e l’intero Gruppo Angel hanno intrapreso ormai da tempo. L’ambiente è un bene primario e Mermec si impegna a salvaguardarlo, ricercando nelle proprie attività un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. Il sostegno all’introduzione di un biocarburante meno inquinante va in questa direzione e si affianca alle politiche e alle molteplici iniziative interne già avviate in azienda, come quelle relative all’autosufficienza energetica attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici, alla tutela delle risorse idriche e al riciclaggio o riutilizzo di materiali di scarto», ha dichiarato Angelo Petrosillo, vice president International sales di Mermec.