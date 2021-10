Mobilità green, in Italia 4 vetture elettriche su 10 sono a noleggio













Avanti tutta con la mobilità sostenibile: esce alla scoperto il mondo del rent a car, per rivelare che oggi in Italia quattro vetture su dieci del parco macchine elettrificate fanno parte delle flotta dell’autonoleggio: sono i dati diffusi da Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, che in questi giorni ha diffuso le cifre certificate sulle immatricolazioni di vetture elettriche e ibride nel nostro Paese.

«È oggi più che mai necessario – dichiara Massimiliano Archiapatti, presidente Aniasa – superare il ‘bla bla bla’, parafrasando le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg allo Youth 4 Climate dei giorni scorsi, del dibattito nazionale sul tema della mobilità sostenibile e della lotta alla riduzione delle emissioni inquinanti, adottando un approccio razionale, scientifico e non ideologico. Il noleggio veicoli e il car sharing costituiscono lo strumento già disponibile per accelerare la transizione verso un parco circolante più sostenibile e sicuro».

L’intera flotta a noleggio e in sharing (oltre 1 milione di mezzi) è composta esclusivamente da veicoli Euro 6 e da una componente sempre crescente di modelli ibridi ed elettrici. Nei primi sei mesi del 2021 le società di noleggio (a lungo e breve termine e in car sharing) hanno immatricolato 17.793 vetture ibride plug-in (+595% vs le 2.587 dello stesso periodo del 2020) e 9.812 elettriche (+172% vs stesso periodo del 2020). Un vero e proprio boom per queste nuove alimentazioni, pur in una fase di contrazione del mercato del noleggio, dovuta agli effetti diretti prodotti dalla pandemia.

Il noleggio, dunque, si conferma – sempre secondo Aniasa – protagonista assoluto degli acquisti di vetture elettrificate con una quota di immatricolazioni che raggiunge il 42% delle ibride plug-in e il 35% delle elettriche. Quindi quasi 4 auto elettrificate su 10 vendute nel nostro Paese sono immatricolate da società di rent, una percentuale che ha ancora ampi margini di crescita.

Senza dimenticare l’impatto che una diffusione più ampia e strutturata del car sharing potrebbe generare sulle nostre città, arrivando a togliere dalle strade fino a 12 auto di proprietà per ogni vettura condivisa, con evidente impatto sulla riduzione delle emissioni inquinanti, sul decongestionamento delle strade e sui nuovi spazi messi a disposizione della cittadinanza.