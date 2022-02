Mistral Tour e il ritorno del Perù: «Il booking è ripartito»













Boom di prenotazioni per il Perù del t.o. Mistral Tour. Accessibile al turismo italiano solo dallo scorso 15 dicembre 2021, il Perù ha fatto segnare un’impennata nel booking, che rappresenta un segnale più che positivo come spiega Gian Marco Caprotti, product manager Perù dell’operatore di casa Quality Group. «Non possiamo certamente affermare di aver raggiunto i numeri del 2019 ma siamo molto soddisfatti della tendenza di prenotazioni e vendite e della media-pratica raggiunta che è molto soddisfacente. I telefoni hanno ripreso a squillare e ci possiamo finalmente dedicare incessantemente alla preventivazione», ha detto Caprotti.

Tra le tante proposte di gruppo, che coprono le varie richieste del mercato in termini di durata, prezzi e itinerario, spicca “Sulle tracce degli Incas”, l’itinerario più completo e suggestivo dell’intera programmazione: da Nasca al Colca, da Machu Picchu alle montagne colorate, non manca nessuna delle mete più celebrate del Perù. A questo si affiancano le mille proposte per visitare il Paese in modo autonomo, radunate sotto il titolo “Perù in Libertà” che coprono ogni angolo del paese fino ai più remoti, dal Nord alla foresta amazzonica. Ultimo solo in termini di tempo, “Active Perù”, lanciato nel 2019 (che prevede itinerari in bicicletta, e-bike, kayak, trekking e dune buggy) sta riscuotendo un consenso crescente, fra giovani e meno giovani.

Mistral Tour ha pure predisposto soluzioni per il Perù come viaggio di nozze, con una ampia possibilità di estensioni mare, cominciando da Aruba, Santo Domingo e Cuba (che sono mete aperte già oggi al turismo italiano), per finire con Galapagos e Caraibi e la Polinesia si può raggiungere anche dal Perù.

Il tour operator può poi contare sulla presenza in loco dei suoi rappresentanti in esclusiva (professionisti esperti e profondi conoscitori del territorio), confermata per intero nonostante il lungo stop, che garantisce accoglienza, precisione e assistenza agli agenti di viaggi partner.