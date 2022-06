Mister Holiday spinge sui social con “Liberi di essere”













Liberi di essere Mister Holiday: si chiama così la nuova campagna social di Mister Holiday, il network di agenzie di viaggi partecipato dal Gruppo Volonline e diretto da Laura Sandrini e Fabio Bignotti, che punta sulla flessibilità e sulla condivisione per i propri affiliati.

«Si tratta di una campagna di storytelling dove a raccontarsi sono alcune delle nostre agenzie associate che, attraverso la loro esperienza personale con il network, mettono in evidenza i vantaggi di associarsi – precisa il ceo Laura Sandrini – Partiamo dal presupposto che ogni agente sia unico, con una propria storia alle spalle, fatta di successi e di difficoltà, e con un particolare talento da esprimere sul lavoro: dall’adv che ha un suo marchio tour operator e desidera mantenerlo a chi è radicato su un territorio e vuole continuare a prenotare pacchetti di t.o. locali, da chi preferisce dedicarsi esclusivamente alla vendita di viaggi senza pensare al backoffice. Tutti hanno trovato il loro equilibrio in Mister Holiday, dove lasciamo che si sia liberi di esprimere i propri talenti senza imposizioni e con la forma di affiliazione più consona alle esigenze di ognuno».

Una flessibilità molto apprezzata dalle agenzie, a conferma della filosofia che da sempre contraddistingue il network, basata su confronto e condivisione, che insieme a tecnologia, assistenza, prodotto e tutela rappresentano i cardini delle attività verso i propri affiliati. Tra i servizi che Mister Holidays offre ci sono l’app personalizzata con e-commerce, liste nozze, bacheca locandine, calendar per gestione appuntamenti e minisito internet. E ancora Volonclick, il self booking tool di dynamic packaging e dedicato ai voli del Gruppo Volonline, l’assistenza costante di personale specializzato per ogni necessità, corsi di formazione e accordi con i più importanti tour operator.

«Le agenzie di viaggi sono libere di esprimersi e di pensare soltanto alla vendita di pacchetti di viaggi perché sanno che alle loro spalle c’è un network che fornisce loro tutta una serie di attività. Inoltre, un altro dei nostri punti di forza è la durata contrattuale: le agenzie entrano nel network ma sono libere di uscire in qualsiasi momento se non si sentono rappresentate e non trovano il partner che si aspettavano», precisa Fabio Bignotti, presidente del network.

Di recente sono entrate a far parte del network una decina di agenzie di viaggi provenienti da tutt’Italia, portando a un totale di 115 affiliati tra filiali con la formula dell’associazione in partecipazione, agenzie in formula network e personal travel agent.

Per quanto riguarda le vendite, le agenzie Mister Holiday stanno registrando in prevalenza prenotazioni di pacchetti sull’Italia, soprattutto mare ma anche montagna, molte crociere mentre sta riprendendo anche la vendita di destinazioni di lungo raggio.