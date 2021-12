Mister Holiday riparte dalle formule Aip e personal travel agent













Tra le tendenze in atto nella distribuzione turistica, una delle più evidenti è il ritorno all’associazione in partecipazione (Aip), formula che punta sulla flessibilità e bassi costi fissi, oggi sempre più proposta da molti player del travel per supportare gli agenti di viaggi in un momento ancora complesso e incerto.

In questo contesto cresce, dunque, l’interesse del mercato nei confronti di Mister Holiday, che oggi conta 75 punti vendita, di cui l’80% proprio in Aip e a cui si affiancano 15 personal travel agent.

Fabio Bignotti, responsabile commerciale Mister Holiday, ha dichiarato: «Il mercato ci sta rivalutando e premia la nostra consolidata esperienza nell’Aip, formula che ci contraddistingue ormai da 18 anni. Il nostro modello è basato sullo sviluppo di un rapporto di fiducia reciproca con gli associati: forniamo loro tutti gli strumenti necessari per essere competitivi e vendere, senza vincoli a lungo termine e, soprattutto, valorizziamo le iniziative imprenditoriali individuali».

Laura Sandrini, ceo Mister Holiday, ha concluso: «Nell’Aip si cresce insieme, anche per questo abbiamo eliminato da oltre un anno le fee di affiliazione e abbiamo condiviso con gli associati il 50% dei ristori ricevuti. Il nostro impegno è costante e siamo sempre accanto agli agenti per fornire formazione, assistenza professionale e tutti gli strumenti necessari per affrontare questo momento. Recentemente, ad esempio, alcune filiali, a fronte dell’ottimo lavoro svolto nel 2021, hanno ottenuto importanti riconoscimenti da diversi tour operator e questo ci riempie di soddisfazione».