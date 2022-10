Missione “Pst” per gli Stati generali del Turismo

Confermati, nonostante i nodi della politica, gli Stati Generali del Turismo promossi dal ministro del Turismo uscente Massimo Garavaglia, che si svolgeranno dal 28 al 29 ottobre a Chianciano Terme, organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa rappresenta il primo importante intervento nel processo di elaborazione e adozione del Piano Strategico del Turismo (Pst) 2023-2027: strumento di pianificazione e programmazione da approvare entro l’anno, come previsto dalla normativa vigente.

Un appuntamento con il quale il Mitur intende favorire un confronto aperto con gli attori del settore – da territorio, Regioni ed enti locali, agli stakeholder come imprese e associazioni di categoria – il cui coinvolgimento è fondamentale nella definizione di misure di breve e medio periodo a sostegno della crescita e della competitività delle diverse componenti dell’ecosistema turistico e, dunque, nell’attuazione del nuovo Pst.

L’obbiettivo è elaborare una nuova visione del turismo, un inedito paradigma volto a porre le basi per il travel del futuro intercettando le nuove tendenze globali e, al tempo stesso, facendo fronte alle complesse sfide del momento attuale.

A tal fine, il ministero durante la manifestazione presenterà le linee guida del Pst 2023-2027; che si svilupperà attraverso cinque pilastri strategici: sostenibilità, innovazione, qualità e inclusione, formazione e governance. Linee guida che saranno aperte al confronto e al contributo di operatori e istituzioni.

In più, è prevista una sessione di approfondimento dedicata al turismo enogastronomico, curata da Enit. L’iniziativa è realizzata in partnership con Terme di Chianciano, Aci, Trenitalia come vettore ufficiale e Rcs media partner, e con il contributo organizzativo di Federturismo Confindustria, Confturismo, Assoturismo Confesercenti, Federalberghi, Associazione italiana Confindustria Alberghi, Assohotel Confesercenti.

La prima sessione di lavori, nella mattina del 28, è previsto un focus sul turismo in Italia condotto da Elena Di Raco, responsabile Ufficio Studi Enit, cui seguirà un forum sul tema “competere in un settore in rapido cambiamento” condotto dal direttore dell’Università della Bicocca, Angelo Di Gregorio; si terrà poi un forum sulla visione internazionale dell’industria del turismo ed un incontro sui grandi eventi con l’illustrazione dei programmi per la Ryders Cup e delle Olimpiadi Milano-Cortina, con la partecipazione dei sindaci di Roma, di Milano e di Cortina.

Nella seconda sessione, il pomeriggio del 28 ottobre, verranno illustrate le linee guide del Pst, e ancora un focus sui nuovi trend globali del turismo e un incontro sul turismo sostenibile e responsabile; il pomeriggio proseguirà poi con un forum sul turismo culturale, sociale e inclusivo; un tavolo su innovazione e turismo digitale; a seguire un panel dedicato al mondo del lavoro e della formazione continua e la giornata si chiuderà con un forum sul nuovo dialogo con le Regioni attraverso una governance partecipata.

Nella terza sessione del 29 ottobre un ricco panel di incontri su ricettività, wellness e benessere, Mice e fiere, turismo d’alta gamma, turismo organizzato (t.o. e adv), logistica integrata nell’offerta turistica.

Nella quarta e ultima sessione, una serie di forum sul’enogastronomia, sull’oleoturismo e sulla ristorazione in generale.