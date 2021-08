Mirabilandia, tamponi gratuiti per accedere dal 6 agosto













Nuove regole dal 6 agosto a Mirabilandia: per accedere al parco divertimenti e/o a Mirabeach, tutti i visitatori che hanno compiuto 12 anni dovranno presentare, come previsto dalla normativa nazionale vigente, oltre al documento d’identità, anche una delle seguenti certificazioni: green pass, test negativo a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, guarigione da Covid-19 avvenuta nei 6 mesi precedenti.

Per venire incontro alle esigenze dei visitatori non in possesso di una di queste certificazioni, verrà predisposta un’area dove poter effettuare tamponi antigenici rapidi in forma gratuita. Accanto alle biglietterie sarà presente tutti i giorni un team sanitario dedicato che, in base all’ordine di arrivo, farà compilare la documentazione per accedere al tampone. Una volta avuto in breve tempo l’esito negativo, il divertimento potrà iniziare.

Per chi invece è già provvisto dei requisiti d’ingresso, ci sarà solo il controllo da parte di steward dedicati alla verifica delle certificazioni necessarie.

«Siamo certi che i nostri clienti apprezzeranno il fatto che offriremo la possibilità di effettuare in forma gratuita i test antigenici rapidi prima di entrare al parco –commenta Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia – Da quasi 30 anni ci impegniamo per un divertimento che soddisfi le esigenze di tutta la famiglia, e in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo, la nostra priorità è continuare a farlo in totale sicurezza e soprattutto non facendo gravare sui visitatori il costo di quanto richiesto dalla legge. Il tampone negativo, inoltre, permetterà di godere per 48 ore non solo di Mirabilandia e Mirabeach ma anche di tutti gli altri luoghi in cui è previsto il green pass: una modalità per fare sistema e aiutare l’economia di tutta la riviera».