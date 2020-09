Mirabilandia, ritorna il mese a tema Halloween

Da sabato 3 ottobre a Mirabilandia è in programma la nuova edizione di Halloween. Un appuntamento divenuto tradizionale, che si rinnova e si adegua alle misure di contrasto a Covid-19 ma che promette di far rabbrividire tutta la famiglia.

Tre i tunnel per i gli adulti più coraggiosi: la discesa agli inferi di Malabolgia; l’eterno pianto della madre-spettro in Llorona; la risata e gli scherzi del sadico clown che si prende gioco dei visitatori in Psycho Circus.

E, ancora, la casa degli orrori Legends of Dead Town, con tortuosi percorsi e brutte avventure da cui fuggire per mettersi in salvo. Nelle aree del parco ci saranno tematizzazioni e allestimenti con zucche, streghe, vampiri, tombe, ragnatele per un’atmosfera Halloween totalmente immersiva.

Il tunnel Circobaleno dedicato ai bambini riserverà magia, sorrisi e divertimento.

Il 31 ottobre in programma la Horror Night, con orde di mostri in carne e ossa che invaderanno il parco per seminare il panico tra gli ignari visitatori. Le Horror Zone della notte delle streghe saranno ben segnalate e i meno coraggiosi potranno tenersi alla larga.

Animazioni e show dedicati ad Halloween saranno un altro punto di forza di queste giornate speciali, con cantanti, ballerini e stuntman che si esibiranno. Anche i punti ristoro e i negozi proporranno offerte tematizzate.

Gli ingressi saranno contingentati, con ticket di prenotazione, sanificazioni, uso dei dispositivi di protezione e controlli delle file, che permetteranno di godere dei tunnel, delle horror zone e delle attrazioni di Mirabilandia in totale sicurezza.

La paura sarà di casa tutti i week end dal 3 ottobre al 1° novembre con orario 10-18. Speciale Horror Night sabato 31 ottobre con orario 10-22.