Mirabilandia riapre il 15 giugno













Mirabilandia riaccoglierà il suo pubblico in sicurezza da martedì 15 giugno. Giovedì 1° luglio aprirà i cancelli anche il parco acquatico Mirabeach.

Le misure sanitarie adottate anche quest’anno rispettano le indicazioni di Iaapa, organizzazione internazionale di riferimento per l’intero settore, e della Regione Emilia Romagna. Protocolli che già la scorsa stagione hanno permesso di godere delle attrazioni, degli show e delle aree del parco divertimenti in modo sicuro e che prevedono: contingentamento degli ingressi e regolamentazione delle file, sanificazioni, obbligo di indossare mascherine per staff e visitatori, distanziamenti all’interno delle aree e accesso contingentato ai punti ristoro e shop.

Tanti gli appuntamenti per i più piccoli. Al teatro di Mike & Otto andrà in scena “Otto DJ!”. Sul viale di iSpeed in programma uno speciale meet&greet “Il garage di Fanny”. La simpatica mascotte in versione pilota sarà a disposizione di tutti i bambini con tuta e casco da F1, in un set in stile officina con attrezzi da meccanico, pneumatici e taniche di olio da motore colorate.

Per il resto della famiglia, torna al Pepsi Theatre la magia della Città di Smeraldo con il musical “Il Mago di Oz”. In compagnia di Dorothy e delle sue scarpette rosse, dell’amico leone senza coraggio, dello spaventapasseri senza cervello e dell’uomo di latta senza cuore.

Torna anche lo stunt show “Hot Wheels City: la nuova sfida”. In piazza della Fama appuntamento con i pirati di “Hook Rock”, mentre nella Far West Valley andrà in scena “The Wild West Show”.

Per i più temerari, l’adrenalina di Katun, il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, e Divertical, il più alto water coaster al mondo. E ancora, il Ducati World che, con i suoi 35.000 mq, mette a disposizione di tutta la famiglia attrazioni per provare l’emozione di essere alla guida di una due ruote.

Tutto pronto anche a Mirabeach dove gli oltre 70.000 metri quadri tra scivoli, piscina a onde, aree vip e punti ristoro si preparano ad accogliere grandi e piccini. Per gli amanti delle emozioni forti ci sarà Vuelta Vertigo, lo spericolato scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto e Cobra per una caduta libera con velocità che sfiorano i 50 km/h.

Tra le altre attrazioni, Salto Tropical, doppio acquascivolo tubolare alto 10 metri, Rio Diablo, percorso di 170 metri da affrontare su gommoni, Los Ràpidos, uno scivolo multipista con materassino e Rumba, per un percorso tra curve e discese, guidati dalla spinta dell’acqua. Per i più piccoli El Castillo, la torre circondata dalla laguna, e per rilassarsi la Laguna del Sol con le postazioni idromassaggio e la Baía de Ondas, la piscina a onde.

«Promuoviamo da sempre il divertimento e siamo convinti che oggi più che mai ci sia bisogno di allegria e spensieratezza a ogni età – commenta Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia – Quest’anno torniamo ad avere due parchi aperti, Mirabilandia e Mirabeach, per offrire tante possibilità di svago e rispondere alle esigenze di tutti. La priorità però rimane avere un’esperienza sana e sicura. Per questo motivo continuiamo ad adottare dei protocolli molto stringenti, che, come abbiamo testato lo scorso anno, garantiscono i più alti standard di sicurezza».

La stagione 2021 di Mirabilandia prenderà il via martedì 15 giugno (dalle 10 alle 18) e si concluderà lunedì 1° novembre.