Mio Italia, il 25 gennaio a Roma la protesta della filiera dell’enogastronomia













Mio Italia, socio di Federturismo, ha indetto per lunedì 25 gennaio la manifestazione nazionale della filiera del Made in Italy dell’enogastronomia.

“È arrivato il momento di riunire tutta la filiera del Made in Italy legata al mondo dell’enogastronomia sotto un’unica sigla, quella del Mio Italia, che in dieci mesi di lotta, partendo dal nulla, ha ottenuto risultati straordinari – si legge nella nota – Per questo, Mio Italia ha indetto una manifestazione nazionale, per lunedì 25 gennaio a piazza del Popolo, a Roma, alla quale sono invitati i rappresentanti di tutte le componenti del comparto”.

Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, sottolinea che «dopo 10 mesi di battaglie, manifestazioni e interlocuzioni con il governo, dopo gli eccellenti risultati ottenuti, ad esempio essere riusciti a far saltare il protocollo Inail a maggio, aver fatto diventare l’emergenza del settore un problema di tutti gli italiani, aver ottenuto 32 miliardi di scostamento di bilancio per salvare il comparto, ora è arrivato il momento di fare fronte comune, intorno a Mio Italia».

Ecco il perché di una manifestazione comune: «Il 25 avremo al nostro fianco produttori, distributori e gli esercenti, con i loro collaboratori, in un’unica piazza – aggiunge Bianchini – Ci aspettiamo una partecipazione senza precedenti, per dare un segnale fortissimo: siamo noi il vero baluardo per tutelare il comparto enogastronomico italiano, eccellenza indiscussa del nostro meraviglioso Paese».