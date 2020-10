Minor riapre i resort alle Maldive e accoglie i primi ospiti

Minor Hotels ha comunicato la riapertura dei suoi cinque resort alle Maldive, dopo la chiusura obbligata ad aprile per via della pandemia di Covid-19.

Anantara Kihavah Maldives Villas ha accolto i suoi primi ospiti lo scorso 27 settembre. Situata nell’atollo di Baa, la struttura offre un pacchetto speciale di riapertura di sei notte dal nome Best of Maldives, tra snorkeling, osservatorio di stelle e una insolita cena al Sea, uno dei pochi ristoranti sottomarini al mondo.

Anantara Dhigu Maldives Resort e Anantara Veli Maldives Resort, invece, hanno riaperto le loro porte agli ospiti il 1° ottobre, insieme ai resort Naladhu Private Island e Niyama Private Islands.

Minor Hotels, sul fronte della sicurezza, ha implementato in tutte le strutture il programma Anantara “Stay With Peace of Mind”, garantendo ai suoi ospiti anche il trasferimento dei clienti da e per l’aeroporto Velana International di Male.