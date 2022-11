Minor Hotels apre l’Nh Collection La Suite a Dubai

Minor Hotels, con un portfolio di 530 strutture in 56 Paesi in Asia, Medio Oriente, Europa, America del Nord, Sudamerica, Africa e Oceano Indiano, ha annunciato una new entry a Dubai. Si tratta dell’Nh Collection La Suite, parte del complesso Sidra Tower a uso misto di 46 piani che si trova sulla Sheikh Zayed Road. È il primo Nh Collection annunciato negli Emirati Arabi Uniti.

Con 265 camere, La Suite Dubai offrirà diverse opzioni di pernottamento. Tra i servizi offerti, spiccano un ristorante, ideale per pranzo e per cena, una lobby lounge, un miniclub per bambini, sale meeting, una palestra e spazi ricreativi, oltre ad aree commerciali disponibili all’affitto.

La struttura sarà gestita da Minor Hotels a partire dal primo trimestre del 2023 e, dopo un’importante ristrutturazione, verrà presentata, nella seconda parte dell’anno, sotto il brand Nh Collection.

Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International e ceo di Minor Hotels, ha commentato: «Questo progetto offre un’opportunità di visibilità eccezionale al brand Nh Collection, che viene portato in una location di spicco, sulla principale arteria di Dubai, la Sheikh Zayed Road».

Nh Collection La Suite Hotel Dubai è di proprietà di Ali bin Khalfan Al Mutawa Al Dhaheri, founder e presidente di Abk Investments e Ali & Sons Holding, società emiratina con una forte presenza nei settori hospitality, automobilistico, commerciale, petrolifero e del gas, della vendita al dettaglio, dell’edilizia, della gestione immobiliare, del manifatturiero e dell’informatica.