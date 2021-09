Ministero del Turismo, ufficiale la nomina di Garibaldi a consigliere per l’enogastronomia













È stata formalizzata la nomina di Roberta Garibaldi a consigliere per l’Enogastronomia del ministero del Turismo guidato da Massimo Garavaglia.

Roberta Garibaldi, già presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, come annunciato si unisce a Manuela Di Centa, campionessa olimpica e membro onorario del Cio ora consigliere per le materie turistiche di Sport e Montagna, e Magda Antonioli, nel ruolo di responsabile dell’Osservatorio nazionale del turismo.

“Una nuova sfida è alle porte – scrive in un post su Facebook Garibaldi – Onorata e orgogliosa della nomina a consigliere del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per lo sviluppo del turismo enogastronomico. Un incarico che mi stimola ancor di più a lavorare su temi che studio e approfondisco da molti anni, con l’obiettivo di valorizzare i tanti prodotti enogastronomici e, quindi, i territori del nostro Belpaese. Innovazione, cultura e benessere saranno concetti fondamentali per poter rendere il turismo enogastronomico un traino per l’intero settore e un’opportunità per il rilancio dell’Italia”.