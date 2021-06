Mini quarantena per gli arrivi dalla Gran Bretagna













È partito da Facebook, venerdì nel primo pomeriggio, l’annuncio ufficiale del ministro della Salute Roberto Speranza. Come argine alla diffusione della variante Delta del Covid, e a partire da questo lunedì, scatta la mini quarantena per gli ingressi dal Regno Unito.

Un obbligo di tampone e di isolamento di cinque giorni, che non prevede alcuna deroga per i vaccinati, e arriva nel bel mezzo della Bmt di Napoli – prima fiera del turismo in presenza del 2021 – deprimendo un mercato che già faticava a riprendersi in vista dell’estate.

Secondo una ricerca dell’Imperial College commissionata dal governo Uk, giovani e adulti ancora non vaccinati starebbero trascinando la nuova ondata di epidemia nel Paese, che ora vive una nuova e inattesa stagione di chiusure. Fra il 3 giugno e il 7 giugno i contagi sono aumentati del 50%, in coincidenza con l’incremento dei casi di variante Delta. La maggior parte delle infezioni si è registrata fra bambini fra 5 e 12 anni e giovani fra 18 e 24 anni (in queste fasce di età, i contagi sono cinque volte maggiori rispetto agli over 65).

L’imminente estensione dei vaccini ai minorenni “dovrebbe ridurre sostanzialmente la crescita complessiva dei casi”, scrivono gli autori dello studio.

L’ordinanza firmata da Speranza, oltre a introdurre la quarantena dalla Gran Bretagna, prolunga i divieti di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka. Mentre resta alta l’attenzione sulla Russia dove la variante Delta sembra correre velocissima.

Sul fronte delle aperture, invece, in concomitanza con la materializzazione sugli smartphone degli italiani del green pass nostrano (gradualmente integrato nelle app IO e Immuni), il ministero della Salute ha dato il via libera agli ingressi da tutti i Paesi dell’Unione europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del certificato verde.