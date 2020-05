Mine & Yours, così riparte il lusso internazionale made in Italy

Mine & Yours Group riparte puntando sempre più sul concetto di esclusività. L’azienda italiana che opera a livello internazionale nel segmento luxury garantisce accoglienza sicura, all’interno delle proprie strutture Li Neuli Country Club di Porto Cervo e Members Club di Lecce.

La sfida del Gruppo è diventare punto di riferimento per la gestione di members club, ristoranti e boutique hotel in tutto il mondo, con servizio più sartoriale e basato su un approccio diverso da quello delle grandi catene alberghiere. Per questo ogni concept è progettato e contestualizzato in funzione della località in cui viene proposto, grazie a un attento lavoro di personalizzazione e cura del dettaglio, per far vivere agli ospiti esperienze uniche e memorabili.

Le location di Mine & Yours si caratterizzano per la cura e il design degli ambienti, intimi e raccolti, per garantire privacy e riservatezza. Inoltre, la formula del Members Club, inaugurata in occasione dell’apertura di una nuova struttura nel cuore di Lecce, assicura una socialità più mirata e controllata.

«L’esclusività della proposta e la specificità del target, costituito principalmente da ospiti con una capacità di spesa sopra la media e alla ricerca di proposte in ambito ristorativo e ricettivo più ricercate, ci offre l’opportunità di cogliere un vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà più mainstream», afferma Stefano Cuoco, amministratore delegato di Mine & Yours Group.

Un approccio al cliente più qualitativo che quantitativo e che si adatta a questo momento storico in cui è importante gestire la capienza delle strutture in funzione della sicurezza degli ospiti. «Alberghi e ristoranti, anche prima di questa fase sono stati veri e propri presidi sanitari perché l’igiene degli ambienti e la corretta gestione della materia prima sono al primo posto sin dall’inizio – aggiunge Cuoco – In ogni caso, stiamo gestendo la componente legata all’aggiornamento dei protocolli sanitari e di sicurezza degli ospiti con responsabilità e rigorosità adattandola nel migliore dei modi alla nostra tipologia di strutture».

Il nuovo concept di Mine & Yours è nato nel 2018, quando i fondatori si sono lanciati in quest’avventura imprenditoriale partendo dall’assunto che molte strutture ricettive si erano un po’ troppo standardizzate, non rispondendo appieno alle reali esigenze di una fetta di pubblico che richiede un’attenzione particolare e che è disposta a pagare anche di più pur di ricevere un trattamento su misura.

«Vogliamo valorizzare il concetto di ospitalità, il lifestyle di alto livello, creato per tutti quei viaggiatori globali alla ricerca della personalizzazione del servizio e ricercano il relax, la privacy ma, al contempo, anche la possibilità di avviare nuove relazioni sociali come parte integrante del loro soggiorno», evidenzia l’ad.

Il progetto ha preso il via in Uk e America, con il ristorante “Osteria Romana” a Londra e “Raviolo” e “Mav Soho” a New York. Per l’Italia, nel dicembre del 2018, a Porto Cervo in Costa Smeralda viene inaugurato il “Country Club Li Neuli”, e nel dicembre 2019 arriva il primo Members Club targato Mine & Yours nel cuore di Lecce.

Oggi Mine & Yours, presente in tre Paesi, impiega oltre 130 dipendenti in Italia e all’estero. Il piano di sviluppo corporate prevede nei prossimi mesi l’avvio di progetti nell’ambito dell’ospitalità e dei Members Club sia in nazioni dove l’azienda è già presente (in Italia a Milano, in Uk sempre a Londra, in Usa a Los Angeles), sia in nuove destinazioni come gli Emirati Arabi (Dubai, in particolare).

Il cliente ideale è chi – per vacanza o per business – cerca comfort, lusso e relax, ama esperienze culinarie sofisticate, effettua escursioni private dedicate a natura e cultura; è sensibile al value for money e al valore aggiunto.

«Considerando il periodo che va dall’apertura delle nostre strutture fino al lockdown di marzo – afferma Diego Contino, communication manager del Gruppo – abbiamo riscontrato un trend crescente in termini di presenze e prenotazioni dei nostri servizi e un sentiment positivo anche sui social. Le iniziative di comunicazione intraprese durante la chiusura ci hanno aiutato a mantenere attiva la relazione con i nostri ospiti, che hanno apprezzato i video tutorial in versione “home edition” dei nostri manager e chef. Ora abbiamo una gran voglia di ripartire, con fiducia e ottimismo e qualche bella novità».

Grazie a un network di premium partner, il Gruppo è in grado di fornire una serie di servizi attraverso il My Concierge: trasporto e noleggio di qualsiasi tipologia di veicolo; voli privati e trasferimenti in elicottero; noleggio e intermediazione di yacht; prenotazioni di campi da golf e lezioni personali; raccomandazioni e prenotazioni per ristoranti e locali notturni; catering (dal picnic fino al personal chef o personal sommelier; acquisto di biglietti per eventi anche ad accesso riservato; prenotazioni aeree, ferroviarie e marittime; servizi per animali domestici.