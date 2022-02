Milleproroghe, voucher turismo estesi a 30 mesi













Estensione da 24 a 30 mesi dalla data di emissione per i voucher turismo con il decreto Milleproroghe, che dopo il via libera della Camera passerà al Senato per l’approvazione entro il 28 febbraio, data di scadenza per la conversione in legge.

QUARTA ONDATA E RESTRIZIONI. I buoni, alternativa al rimborso per agenzie di viaggi e tour operator inseriti in piena pandemia con il decreto cura Italia e ora in scadenza, riguardano i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o terrestre, i contratti di soggiorno e i pacchetti turistici. La loro validità è stata estesa perché – come commenta a L’Agenzia di Viaggi Magazine Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi – la quarta ondata di Covid non ha permesso al turismo organizzato di poter riconvertire i voucher emessi nel 2020. Il tutto insieme alle massime restrizioni e ai divieti sulle destinazioni extra Ue, generando ancor di più l’impossibilità di utilizzo dello strumento».

REBECCHI: “NECESSARIO UN FONDO”. L’estensione di ulteriori sei mesi della validità dei voucher, conferma Rebecchi, funziona ed è già stata attuata anche in altri Paesi Europei, «ma chiediamo al governo di introdurre una misura di supporto a chi deve far fronte al rimborso».

«Le imprese, ferme da due anni, non hanno la necessaria liquidità quindi va istituito un fondo che fornisca garanzie statali su finanziamenti a 24 mesi a tasso zero per consentire alle imprese di rimborsare il valore dei voucher ai consumatori e, al contempo, di dare la possibilità alle imprese di restituire il prestito con il ritorno alla normale attività. Tale modalità è stata seguita anche in Belgio e Olanda», conclude il presidente di Assoviaggi.